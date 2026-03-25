Ex-Pussycat-Dolls-Mitglied glaubt, ihre Unterstützung für RFK Jr. habe ihr den Reunion-Platz gekostet: „Ich war ein Risikofaktor“

Das ehemalige Pussycat-Dolls-Mitglied Jessica Sutta glaubt, dass ihre Make America Healthy Again (MAHA)-Haltung und ihre Unterstützung für Robert F. Kennedy Jr. ihr die Chance gekostet haben, bei der bevorstehenden PCD Forever Tour wieder mit der Gruppe aufzutreten.

Anfang dieses Monats kündigten die Pussycat Dolls an, als Trio zurückzukehren: Sängerin Nicole Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt gehen gemeinsam auf eine 53-Städte-Welttournee durch Nordamerika, Großbritannien und Europa. Kürzlich veröffentlichten sie „Club Song“ als Vorgeschmack auf die Tour, die im Juni in Kalifornien startet.

Ursprünglich war die verführerische Popgruppe ein Sextett – Carmit Bachar und Melody Thornton gehörten dazu, bevor sich die Band 2010 auflöste. 2019 kehrten die Pussycat Dolls für eine Reunion-Tour zurück, allerdings ohne Thornton, die eine Rückkehr ablehnte. In der aktuellen Besetzung fehlen nun zusätzlich sowohl Sutta als auch Bachar.

Sutta fühlt sich übergangen

Sutta sagte, das Comeback habe sie „völlig kalt erwischt“, und führte die Entscheidung auf ihre Unterstützung für Kennedy zurück – den umstrittenen US-Gesundheitsminister, den Sutta liebevoll „Bobby“ nennt.

„Ich war ein Risikofaktor“, erklärte Sutta in einer aktuellen Folge des Podcasts „The Maverick Approach“. „Ich stehe hinter Bobby Kennedy, und das bedeutet, hinter MAGA zu stehen. Liebe ich, was Trump macht? Absolut nicht. Ich glaube nicht an Krieg. Aber ohne ihn hätte die Gemeinschaft der [Impfstoff-]Geschädigten keine Chance auf Hilfe gehabt. Auch wenn er nicht will, dass wir existieren, nebenbei bemerkt. Die Leute schreien mich an: ‚Du bist MAGA, du bist MAGA.‘ Ja, bin ich. Ich stehe dreifach dazu, weil ich es so satt habe, dass mir andere sagen, wer ich sein soll.“

Im vergangenen Jahr berichtete Sutta der „Daily Mail“, dass sie nach einer zweiten Dosis des Moderna-COVID-Impfstoffs im Jahr 2021 unter chronischer Erschöpfung und Muskelschmerzen sowie weiteren gesundheitlichen Beschwerden leide.

Lobeshymnen auf Kennedy

In ihrem Auftritt beim Podcast „The Maverick Approach“ schwärmte Sutta weiter von Kennedy, nannte ihn „selbstlos“ und einen „wunderbaren Menschen“. Sie fügte hinzu, dass sie Kennedy bei seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024 unterstützt habe – sie trat bei einigen Veranstaltungen auf und sprach öffentlich ihre Unterstützung aus. Als er aus dem Rennen ausstieg, sei das für sie „bittersüß“ gewesen.

„Ich wollte ihn als Präsidenten sehen“, sagte Sutta. „Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Menschen. Aber ich glaube, er ist zu gut für das Amt. Er hat ein zu großes Herz.“

Was ihre Gefühle darüber betrifft, außen vor gelassen worden zu sein: Sutta zeigte sich besonders verletzt von der Gründerin der Gruppe, Robin Antin, bei der sie monatelang versucht habe, Klarheit zu bekommen, nachdem sie Gerüchte über eine mögliche Reunion aufgeschnappt hatte. Was Scherzinger angeht: Die Leadsängerin habe sie am Tag der Ankündigung angerufen, doch Sutta hat es nicht eilig, zurückzurufen.

Kein Rückruf für Nicole

„Ich bin nicht rangegangen“, sagte Sutta. „Ich habe nicht vor, sie zurückzurufen. Ich liebe Nicole, das ist sehr bittersüß für mich. Ich respektiere sie als Künstlerin. Ich habe sogar Freudentränen geweint, als sie kürzlich ihren Tony [für „Sunset Boulevard“] gewonnen hat … Ich habe definitiv für sie die Daumen gedrückt, aber das hat mir genau gezeigt, warum ich nicht in der Gruppe bin. Sie haben mir ganz klar gezeigt, wer sie sind.“

Auch Pussycat-Dolls-Alumna Bachar gab an, von der Reunion nichts gewusst zu haben. Der Schritt sei „auf persönlicher Ebene enttäuschend“, aber sie sei nach wie vor stolz auf ihre Zeit in der Gruppe.

„Angesichts meiner Geschichte mit der Marke – ich war lange vor dem kommerziellen Debüt an ihrer Grundlage beteiligt und maßgeblich an den Verbindungen beteiligt, die zum Plattenvertrag führten – hätte ich eine direkte Kommunikation geschätzt“, schrieb Bachar in einem Instagram-Post. „Ich glaube, dass das Vermächtnis einer Gruppe nicht nur von denen aufgebaut wird, die auf der Bühne stehen, sondern auch durch die gemeinsamen Beiträge und die geteilte Vision, die sie zum Leben erweckt haben.“

„Ever-changing Lineup“

Die aktuellen Mitglieder der Pussycat Dolls erklärten ihrerseits, die nun kleinere Besetzung sei einfach Teil der Geschichte der Gruppe mit ihrem „sich ständig wandelnden Lineup“.

„Es ist eben so, dass wir uns gerade in einem Moment befinden, in dem wir uns geeint fühlen und bereit sind, vorwärtszugehen“, sagte Wyatt gegenüber der BBC. „Das ist das Lineup für 2026 – aber man weiß ja nie, was als Nächstes kommt bei den Pussycat Dolls.“