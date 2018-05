Queen: Adam Lambert sinniert über Freddie Mercurys Bisexualität

Adam Lambert, Livesänger von Queen, hat sich in einem Interview zu Freddie Mercurys Bisexualität geäußert – und wie offen der frühere Frontmann der Band, verstorben 1991, mit seiner Sexualität umgegangen ist.

Es heißt oft, Mercury habe sich nie zu seiner sexuellen Präferenz geäußert. Lambert sagt, der Musiker habe diesbezüglich keine Geheimnisse gehabt. „I don’t know how ‘in the closet’ Freddie actually was,” sagte er zu „Attitude“. Also: „Ich bin mir nicht sicher, inwieweit er sich versteckt hat.“ Lambert selbst gelang 2012 mit „Trespassing“ in den USA das erste Nummer-eins-Album eines offen schwulen Künstlers.

Freddie Mercury: „Yeah, ich bin schwul“

Lambert sagt, dass Mercury zwar eine originelle Art gehabt hätte, über seine Sexualität zu sprechen. Aber dass er gelegentlich doch klare Antworten gab. „Yeah, ich bin schwul, so schwul“. Nie, so Lambert, habe er auf direkte Fragen mit „Nein“ geantwortet.

Der 36-Jährige Lambert erinnert an die Ära, in der Mercury mit der Medienaufmerksamkeit zu kämpfen hatte – bis zu seinem Tod und darüber hinaus wurde jedoch nicht so offen über LGBTQ-Themen diskutiert wie heute. „Das ließ ihn ironisch erscheinen, aber im Grunde war er ein Vorreiter.“

