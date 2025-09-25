Brian May exklusiv: Queen fassen „Sphere“-Residency ins Auge

Brian May kann sich schon jetzt vorstellen, wie eine Queen-Residenz im Sphere in Las Vegas aussehen würde: „Die Sachen, die wir dort einbringen könnten, wären gigantisch.“

Brian May über Tourmüdigkeit und Freiheit

Der Queen-Gitarrist sah sich vor kurzem die Eagles im Sphere an – und hat seitdem nicht mehr aufgehört, darüber nachzudenken. „Ich war überwältigt“, erzählt er im Interview für unsere neue Digital-Coverstory zu „Bohemian Rhapsody“ zum 50. Jubiläum. „Es war eine der besten Shows, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So eine wunderbare Verbindung aus Klang, fantastischer Musik und unglaublichen visuellen Inhalten. Ja, das hat meinen Kopf in Bewegung gesetzt.“

May hat seitdem beschlossen, dass die aktuelle Inkarnation von Queen, mit Adam Lambert am Mikrofon, ihre eigene Show in dem futuristischen Venue auf die Beine stellen sollte. „Ich bin sehr begeistert vom Sphere“, sagt er. „Ich saß da bei den Eagles und dachte: ‚Das sollten wir machen. Was wir hier bringen könnten, wäre gigantisch.‘ Also ja, ich möchte das. Wir führen Gespräche.“

Eine Residenz im Sphere wäre perfekt für May, der immer noch leidenschaftlich gern live spielt, aber keine Lust mehr hat, dafür ständig um die Welt zu reisen. „Ich habe 50 Jahre Tourneen hinter mir, und ein Teil von mir denkt, das reicht“, erklärt er. „Ich mag es nicht, wenn man im Hotelzimmer aufwacht und sich gefangen fühlt. Vor kurzem gab es Situationen, wo zu Hause in meiner Familie etwas passiert ist, und ich konnte nicht zurück. Das ging mir unter die Haut. Da dachte ich: ‚Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch will.‘ Ich habe zu oft meine Freiheit aufgegeben. Im Moment fühle ich, dass ich nicht mehr touren will. Aber ich will weiterhin Shows spielen. Ich will weiterhin innovativ sein.“

Roger Taylor über die Zukunft von Queen

In seinem eigenen Interview für die Coverstory bekräftigt Queen-Drummer Roger Taylor, dass er die Band nicht am Ende sieht. „Ich denke nicht, dass wir fertig sind“, sagt er. „Und ich glaube auch nicht, dass wir jemals sagen werden: ‚Letzte Abschiedstour‘ oder so. Denn das ist es doch nie, oder?“

Unterdessen sagt May, dass die Idee von neuen Studioaufnahmen mit Lambert „immer im Kopf ist“. „Viele wissen das nicht, aber Adam und wir waren im Studio und haben Sachen ausprobiert. Bisher ist nichts daraus entstanden. Manche Dinge sollen sein, andere eben nicht.“