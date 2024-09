„Queen I“ kommt als fette Deluxe-Version auf 6CDs+1LP-Box

Queen haben eine Deluxe-Edition ihres Debütalbums „Queen I“ von 1973 angekündigt. Das Werk wurde neu abgemischt, neu gemastert – und erscheint erweitert in einer 6CD+1LP-Box. Im Handel ab dem 25. Oktober 2024.

Queen-Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor sind, wie in der Pressemitteilung zu lesen, noch immer mächtig stolz auf den Erstling: „Queen I ist das Debütalbum, von dem wir immer geträumt haben.“

Erstmals erhält ein Queen-Album einen neuen Stereo-Mix

Gleichzeitig kündigten sie an, dass die Klangrestauration von Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae und Kris Fredriksson dem Sound nahekommen, wie die Band es immer wollte.

In die neue Titelliste wurden alternative Aufnahmen, Demos und Live-Songs hinzugefügt, um die vollständigste Version dieses wichtigen Werks zu erstellen. Erstmals erhält ein Queen-Album außerdem einen neuen Stereo-Mix.

Auf dem Reissue von „Queen I“ sind 63 Songs mit 43 neuen Abmischungen enthalten. Darunter das Album in seiner ursprünglichen Titel-Reihenfolge, sowie Demos und Live-Tracks vom ersten Konzert, in London im August 1970. „Mad the Swine“ hat es auch wieder auf die Platte geschafft. Ein 108-seitiges Buch mit Texten und Memorabilia ist ebenfalls im Set.

„Queen I bietet eine Premiere“

May zuversichtlich: „Alle Performances sind genauso, wie sie ursprünglich 1973 erschienen sind, aber jedes Instrument wurde überarbeitet, um die ‚Live‘-Umgebungsklänge zu erzeugen, die wir ursprünglich gerne verwendet hätten. Das Ergebnis ist ‚Queen‘, wie es mit dem heutigen Wissen und der heutigen Technologie geklungen hätte – eine Premiere.“

QUEEN I Collector’s Edition (6CD+LP)

Veröffentlichung am 25. Oktober 2024

CD1: Queen I – 2024 Mix

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

6 Liar

7 The Night Comes Down

8 Modern Times Rock ’n‘ Roll

9 Son And Daughter

10 Jesus

11 Seven Seas Of Rhye…

CD2: De Lane Lea Demos – 2024 Mix

1 Keep Yourself Alive

2 The Night Comes Down

3 Great King Rat

4 Jesus

5 Liar

CD3: Queen I Sessions

1 Keep Yourself Alive (Trident Take 13 – Unused Master)

2 Doing All Right (Trident Take 1 – with Guide Vocal)

3 Great King Rat (De Lane Lea Take 1 – with Guide Vocal)

4 Mad The Swine (Trident Take 3 – with Guide Vocal)

5 My Fairy King (Trident Backing Track In Development)

6 Liar (Trident Take 1 – Unused Master)

7 The Night Comes Down (De Lane Lea Takes 1 & 2 – with Guide Vocal)

8 Modern Times Rock ’n‘ Roll (Trident Takes 8 & 9)

9 Son And Daughter (Trident Takes 1 & 2 – with Guide Vocal)

10 Jesus (De Lane Lea Take 2 – with Guide Vocal)

11 Seven Seas Of Rhye… (Trident Take 3)

12 See What A Fool I’ve Been (De Lane Lea Test Session)

CD4: Queen I Backing Tracks

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

6 Liar

7 The Night Comes Down

8 Modern Times Rock ’n‘ Roll

9 Son And Daughter

10 Jesus

11 Seven Seas Of Rhye…

CD5: Queen I At The BBC

1 My Fairy King (BBC Session 1, February 1973)

2 Keep Yourself Alive (BBC Session 1, February 1973)

3 Doing All Right (BBC Session 1, February 1973)

4 Liar (BBC Session 1, February 1973)

5 Keep Yourself Alive (BBC Session 2, July 1973)

6 Liar (BBC Session 2, July 1973)

7 Son And Daughter (BBC Session 2, July 1973)

8 Modern Times Rock ’n‘ Roll (BBC Session 3, December 1973)

9 Great King Rat (BBC Session 3, December 1973

10 Son And Daughter (BBC Session 3, December 1973

11 Modern Times Rock ’n‘ Roll (BBC Session 4, April 1974)

CD6: Queen I Live

1 Son And Daughter (Live at the Rainbow – March 1974)

2 Guitar Solo (Live at the Rainbow – March 1974)

3 Son And Daughter (Reprise) (Live at the Rainbow – March 1974)

4 Great King Rat (Live at the Rainbow – March 1974)

5 Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow – March 1974)

6 Drum Solo (Live at the Rainbow – March 1974)

7 Keep Yourself Alive (Reprise) (Live at the Rainbow – March 1974)

8 Modern Times Rock ’n‘ Roll (Live at the Rainbow – March 1974)

9 Liar (Live at the Rainbow – March 1974)

10 Hangman (Live in San Diego – March 1976)

11 Doing All Right (Live in San Diego – March 1976)

12 Jesus (Live at Imperial College – August 1970)

13 I’m A Man (Live at Imperial College – August 1970)

LP: Queen I – 2024 Mix

Side One

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

Side Two

1 Liar

2 The Night Comes Down

3 Modern Times Rock ’n‘ Roll

4 Son And Daughter

5 Jesus

6 Seven Seas Of Rhye…

WEITERE FORMATE:

1x CD: Queen I – 2024 Mix

2x CD: Deluxe Edition

CD1: Queen I – 2024 Mix

CD2: Queen I – Sessions

1x LP: Queen I – 2024 Mix

1x LP Picture Disc: Queen I – 2024 Mix

Exclusive to Queen Online Store

1x Cassette: Queen I – 2024 Mix

Auch verfügbar als Download / Streaming / Atmos