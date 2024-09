Queen Extravaganza live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Queen Extravaganza, die von Roger Taylor und Brian May produzierte Queen-Tribute-Band, kommt im Rahmen der kommenden Europa-Tournee 2025 auch nach Deutschland: am 30.03. macht sie Station in Leipzig, am 31.03. in Frankfurt und am 01.04. in Nürnberg.

Mit Musikern, die von Roger Taylor persönlich ausgewählt wurden, sowie einer Show, die von den Queen-Musikern produziert wird, besucht die Tribute-Show „Queen Extravaganza: Celebrating 50 years of Bohemian Rhapsody“ 52 Veranstaltungsorte in Europa. Im Programm: Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „Another One Bites The Dust“, „We Will Rock You“, „Radio Ga Ga“ und mehr. Die Besetzung für 2025 wird noch bekannt gegeben.

Queen Extravaganza

CELEBRATING 50 YEARS OF BOHEMIAN RHAPSODY

30.03.2025 Leipzig Haus Auensee

31.03.2025 Frankfurt Alte Oper

01.04.2025 Nürnberg Meistersingerhalle

Über 20 Queen-Klassiker in 90 Minuten

Dabei sei die Show unter der Produktion und der Unterstützung von May und Taylor entstanden. Laut „Liverpool Echo“ beschrieb May die Gigs als „großartige Produktion, die das Vermächtnis von Queen für Fans jeden Alters feiert“. Die Cover-Band sei „etwas Einzigartiges – nicht nur eine Tribute-Band, sondern eine Erweiterung der Queen-Familie, deren Hingabe zu Spitzenleistungen mittlerweile legendär ist“. Auch Taylor betonte, dass es sich bei der Besetzung um „fantastische“ Musiker:innen handle.

Die Bandmitglieder von Queen Extravaganza sollen von den beiden ehemaligen Queen-Mitgliedern gecastet worden sein und gehen bereits seit zehn Jahren regelmäßig auf Tour, aktueller Sänger ist Alirio Netto. Nun werden sie Anfang 2025 insgesamt 25 Konzerte in Großbritannien und Irland spielen, bis sie ab März 27 Mal in Europa auftreten werden. In Deutschland wird Queen Extravaganza Stopps in Leipzig, Frankfurt und Nürnberg machen.