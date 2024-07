Queens of the Stone Age müssen Konzerte ihrer Welttournee absagen, darunter die Auftritte in Berlin und Wien. Frontmann Josh Homme muss für eine Notoperation in die Vereinigten Staaten zurückkehren.

„Wir haben alles getan, um durchzuhalten und für euch zu spielen, aber es ist keine Option mehr, weiterzumachen“, schrieb die Band in einem Statement.

Das gesamte Statement (auf Facebook):

„QOTSA bedauern, mitteilen zu müssen, dass Josh Homme sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren muss, um sich einer Notoperation zu unterziehen. Wir haben alles getan, um durchzukommen und für euch zu spielen, aber es ist keine Option mehr, weiterzumachen. Aus diesem Grund werden QOTSA bei den folgenden Konzerten nicht auftreten:

07/16 – Berlin, DE @ Zitadelle Spandau

07/17 – Ostrava, CZ @ Colours Of Ostrava

07/18 – Wien, AT @ Metastadt Open Air

07/20 – Transylvania, RO @ Electric Castle

07/23 – Zagreb, HR @ Šrc Šalata

07/24 – Zagreb, HR @ Šrc Šalata

07/27 – Athens, GR @ Athensrocks Festival

Ticketinhaber für Festivals besuchen bitte die jeweilige Festival-Website für weitere Informationen. Inhaber von Tickets für Headline-Shows werden direkt vom Kaufort aus kontaktiert, um weitere Informationen zu erhalten.“

Zu den betroffenen Shows gehören also Festivalauftritte und Headliner-Termine in Frankreich, der Slowakei, Deutschland, der Tschechischen Republik, Österreich, Rumänien, Ungarn und Griechenland, die alle im Juli geplant sind.

Der nächste Auftritt von Queens of the Stone Age ist für den 8. August beim Way Out West Festival in Göteborg, Schweden, geplant. Die Band hat außerdem kürzlich eine Reihe von US-Tourdaten mit The Kills für den Herbst bestätigt.

Über den aktuellen Gesundheitszustand Hommes ist nichts bekannt.

Wie geht es Josh Homme?

Josh Homme musste in den letzten Jahren mit einigen Schicksalsschlägen klarkommen. In einem Interview mit „ITV-News“ sprach er im Dezember 2023 über seine gesundheitlichen Probleme in den letzten 18 Monaten, welche in Verbindung mit einer Krebserkrankung standen. Seine Kinder haben ihn in dieser Zeit sehr unterstützt. Die Frage, wie es um seinen Gesundheitszustand steht, beantwortete er mit: „Mir geht es gut, ich bin krebsfrei.“ Und weiter: „Es ist in Ordnung, offen zu sein und zu sagen: Dunkle Zeiten kommen, aber ich versuche, mehr denn je, einfach nach dem Licht zu suchen“.

Homme erzählte dem Sender, dass in den letzten anderthalb Jahren insgesamt neun Menschen aus seinem Umfeld gestorben sind. Dazu gehören auch sein ehemaliger Bandkollege Mark Lanegan und Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins. „Ich hatte ein wenig Kummer, und ich hatte ein wenig hiervon und ein wenig davon“, sagt der Musiker. „Aber ich habe auch noch nie so schnell so viel gelernt. Deshalb bin ich am Ende irgendwie dankbar für alles, weil ich mich den Dingen näher fühle, die ich wirklich liebe“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sorgerechtsstreit und Eheprobleme

Im Juni beschrieb der Musiker seine Krebsdiagnose noch als „die Kirsche auf dem Sahnehäubchen einer interessanten Zeit”. Denn in den Monaten davor musste er sich mit anderen Problemen rumschlagen. Im März 2022 gewährte ein Gericht Homme vorübergehend das alleinige Sorgerecht für seine drei Kinder, die er mit Ex-Frau Brody Dalle teilt. Josh Homme und seine Ex-Frau sind seit 2019 getrennt.