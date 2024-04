Krebserkrankung: Shannen Doherty trennt sich bereits von Besitz

„Charmed“-Schauspielerin Shannen Doherty verkündete letztes Jahr, dass ihr Krebs gestreut und Metastasen im Gehirn entwickelt hat. Die Krebserkrankung ist mittlerweile in Stadium 4 – dem Endstadium.

„Meine Priorität ist im Moment meine Mutter“

Jetzt bereitete sie sich laut eigener Angaben bereits auf ihren Tod vor und trenne sich von ihrem Besitz. Von diesen Planungen erzählte die Schauspielerin in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“ und wolle damit ihre Mutter Rosa entlasten. „Meine Priorität ist im Moment meine Mutter“, so die „Charmed“-Darstellerin.

„Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe“, sagt Doherty weiter. Damit es für ihre Mutter nicht noch belastender werde, miste sie nun aus. „Ich möchte nicht, dass sie sich mit einem Haufen Dinge herumschlagen muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagerräume voller Möbel hat“.

„Hat sich für mich angefühlt, als ob ich mein Leben aufgeben würde“

Zu den „schmerzlichen“ Vorbereitungen gehören auch Teile ihres Anwesens in Tennessee. Dort habe sie eigentlich mit ihrer Mutter wohnen und alte und kranke Pferde retten wollen. Doch dieser Traum endete mit der schwerwiegenden Diagnose, berichtet sie unter Tränen. „Dort auszuräumen hat sich für mich angefühlt, als ob ich mein Leben aufgeben würde“, beschreibt die 52-Jährige die Erinnerung.

Hier in die neue Podcast-Folge reinhören:

Der Verkauf sollen gemeinsame Reisen finanzieren

Ihre Mutter Rosa Elizabeth Doherty habe sie an dem Schritt hindern wollen, doch die Schauspielerin ist bei ihrer Entscheidung geblieben. Das Loslassen der materiellen Besitztümer sei eine richtige Entscheidung und bringe Frieden. Sie wolle ihre Zeit und ihr Geld für die unbezahlbaren Dinge des Lebens verwenden, die ihr ein bisschen „Frieden“ bringen. Es sei aber auch ein wichtiger Schritt, um ihrer Familie einen „sauberen, leichteren Übergang“ nach ihrem Tod zu ermöglichen.

Das meiste möchte die Darstellerin verkaufen und den Erlös zum Reisen mit ihrer Familie verwenden, erklärt sie. „Ich baue Erinnerungen auf mit den Menschen, die ich liebe.“ Das komme ihr auch recht, da so kein Geld ihres Nachlasses verwendet werden müsste und ihre Angehörigen nach ihrem Tod ausreichend versorgt seien.