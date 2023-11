ROLLING STONE Beach: alle Infos zum VVK 2024

Das Indoor-Festival ROLLING STONE Beach 2023 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ist in der Nacht zu Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen und konnte rund 3.500 Fans der unterschiedlichen Facetten des Indie-Rock begeistern.

Auf vier Festivalbühnen wurde eine vielseitige musikalische Live-Auswahl geboten: Neben den Freitags-Headlinern und US-Rock-Veteranen Dinosaur Jr. und den Independent-Musikern The Notwist auf dem samstäglichen Headliner-Slot traten 26 weitere Bands und Solo Artists auf, darunter die zwei Lieblinge der ROLLING- STONE-Beach-Gemeinde, Tocotronic und Thees Uhlmann. Die Nerven mit ihrem punkig-lauten Mut zur Hoffnungslosigkeit, Soul-Grande Lee Fields, der alles Gefühl in seine Stimme legte, sowie Andy Fraso And The U.N. mit energetischem Bluesrock stehen symbolisch für die Breite des musikalischen Spektrums, das das Festival zu bieten hatte. Auch die hochgelobte American-Jam-Band Goose und die NDW-Wegbereiter Fehlfarben zeugten von der spannenden Melange aus jungen und reifen Talenten. The Lathums und Charlotte Brandi warteten mit Indie-Pop auf. Brown-Eyed-Soul im modernsten Gewand von Thee Sacred Souls und Alternative-Rock von Bob Mould sowie zahlreiche weitere internationale und nationale Acts ließen den Weissenhäuser Strand zum Schmelztiegel der verschiedensten Spielarten des Indie-Genres werden.

ROLLING STONE-Chefredakteur Sebastian Zabel dazu: „Bereits der Auftakt des Festivals hätte besser kaum sein können: Mit Die Nerven eröffnete eine der besten neuen deutschen Bands das Festival – heftig und furios. Überhaupt überzeugte das Programm mit seiner Vielfalt – wo sonst tritt nach einer jungen harten Rockband ein klassischer, gestandener Soul-Sänger auf? Die Mischung macht’s.“

Besonders emotional wurde es beim Strandkonzert mit Tom Liwa und beim Wohnzimmerkonzert mit Jerry Leger, die den Gewinnerinnen und Gewinnern der entsprechenden Verlosung als Sahnehäubchen vergönnt waren. Birgit Fuß und Jens Balzer nahmen das Publikum bei ihren Lesungen jeweils mit auf musik- und popkulturelle Zeitreisen.

Die ROLLING STONE Talk-Runde mit Stephan Thanscheidt, CEO und Chefbooker von Veranstalter FKP Scorpio, und der Redaktion des Musikmagazins entlockte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl aktuelle Fakten als auch Anekdotisches aus der Welt des Musik-Business. Pop-Quiz, Plattenbörse, Siebdruck-Stände und After-Show-Partys waren weitere Teile des rund um das Thema Musik gestalteten Rahmenprogramms.

Stephan Thanscheidt resümiert: „Der ROLLING STONE Beach zeichnet sich durch seine ungezwungene, familiäre Atmosphäre aus, die sich in allen Beziehungen zwischen uns als Veranstaltenden, den Fans und unseren musikalischen Acts zeigt. Wir kommen immer wieder gern an den Weissenhäuser Strand und sind sehr glücklich darüber, dass unser Publikum dies offenkundig Jahr für Jahr ebenso sieht. Im dafür besten Ambiente durften wir unzählige unvergessliche Momente auf und neben den Bühnen erleben und freuen uns bereits jetzt auf 2024!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im kommenden Jahr feiert das Festival überdies ein Jubiläum: Der 15. ROLLING STONE Beach findet am 15. und 16. November 2024 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Diesjährige Festivalbesucherinnen und -besucher sparen die Buchungsgebühr, wenn sie bei ihrer Bestellung für 2024 die Buchungsnummer aus 2023 angeben. Abonnentinnen und Abonnenten des ROLLING STONE Magazins erhalten zusätzlich 15 Euro Rabatt pro gebuchter erwachsener Person. Alle Infos sind unter rollingstone-beach.de zu finden.

Das war das Line-up 2023:

Freitag:

DINOSAUR JR. | TOCOTRONIC

LEE FIELDS | THE LATHUMS | FEHLFARBEN

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

COACH PARTY | GIRL SCOUT | BEEN STELLAR

EWAN MAINWOOD | GIRL AND GIRL

Samstag:

THE NOTWIST | THEES UHLMANN

BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THEE SACRED SOULS | CHARLOTTE BRANDI

JERRY LEGER & THE SITUATION | SHRED KELLY

WILL BUTLER & SISTER SQUARES | PILLOW QUEENS

STEPH STRINGS | IDA MAE | MEDIUM BUILD

L.A. EDWADS | EAGLE AND THE MEN

Mit Lesungen von:

BIRGIT FUß | JENS BALZER

ROLLING STONE Beach ist eine Veranstaltung von FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH in Kooperation mit dem ROLLING STONE Germany.