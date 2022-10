Radiomoderator Tim Gough stirbt während Livesendung

Der britische Radiomoderator Tim Gough verstarb am Montag (24. Oktober) während einer Livesendung im Alter von 55 Jahren. Er moderierte die Morgensendung des Senders GenX Radio aus Suffolk, als er um 7:50 Uhr BST (Britische Sommerzeit) plötzlich verstummte. Die BBC vermutet, dass es sich bei der Todesursache um einen Herzinfarkt handelt.

Tim Gough kehrte aus dem Ruhestand zurück und ging das erste Mal seit Jahren wieder On-Air, berichtete James Hazell, der Managing Director von GenX Radio. „Tim persönlich zu kennen, so wie ich es über 30 Jahre lang tat, war, einen warmherzigen, fürsorglichen, lustigen Typen zu kennen, den ich und meine Family sehr liebten. Die Nachricht tut uns im Herzen weh“.

It is with the heaviest of hearts that I have to inform you, our dear friend and breakfast host Tim Gough passed away this morning whilst presenting his program.

Our love to his family, son, sister, brother and mum.

Tim was doing what he loved. He was 55 years old.

RIB buddy. x

— GenX Radio Suffolk (@genxradiouk) October 24, 2022