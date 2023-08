Ulrich „Ed“ Swillms von der DDR-Kultgruppe Karat ist tot: Hier sind seine besten Songs

Ulrich „Ed“ Swillms ist tot: Das Gründungsmitglied der DDR-Kultband Karat („Über Sieben Brücken“) ist am 27. Juni im Alter von 76 Jahren gestorben. Das gaben seine Familie und sein Team in einer Facebook-Meldung am 7. August bekannt. Die Todesursache des Keyboarders und Komponisten wurde nicht veröffentlicht.

In Stille beigesetzt

Seine Kollegen erklären in einer Todesmeldung auf Facebook, weshalb sie diese erst viele Tage nach dem Ableben des Musikers veröffentlichten:

„Schweren Herzens und in tiefer Trauer müssen wir den Tod von Ed Swillms, unserem früheren Keyboarder, Karat-Gründungsmitglied und Komponisten zahlreicher Bandklassiker wie beispielsweise ,Über sieben Brücken‘, ,Albatros‘, ,König der Welt‘, ,Schwanenkönig‘, ,Der blaue Planet‘ und ,Jede Stunde‘ bekannt geben.“

Sie führen näher aus: „Am heutigen Tag, dem 7. August 2023, wurde er in aller Stille beigesetzt. Wir respektieren das Anliegen seiner Familie, dass die Beisetzung und Trauerfeier im engsten Kreise stattfanden und folgen ihrem Wunsch, Eds Ableben erst jetzt bekannt zu geben.“

„Ed, mach’s gut! Wie schön, dass es dich gab“

In der Facebook-Nachricht erzählen Swillms Kollegen auch mehr über seinen Werdegang: „Bis heute und auch weiterhin hat Ed einen großen Anteil an jedem Karat-Konzert. Wir wissen sehr zu schätzen, was er für Karat geleistet hat und verneigen uns vor einem Musiker, der wie kaum ein Zweiter die Band geprägt hat. Unsere Gedanken sind bei Eds Familie und Freunden. Und auch wenn es für seine Angehörigen nur ein schwacher Trost ist, seine Lieder leben in uns für immer weiter.“

Die Nachricht endet mit den Worten: „„Ed, mach’s gut! Wie schön, dass es dich gab.“

Die vollständige Trauermeldung hier lesen:

„Ed“ Swillms beste Songs hören:

Swillms feierte erste Erfolge mit den Bands Die Alexanders und Panta Rhei, im Jahr 1975 gehörte er zu den Gründern von Karat.