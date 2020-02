Rage Against The Machine beim Lollapalooza 2020 Berlin

Rage Against The Machine

Rage against the Machine werden als Headliner das 6. Lollapalooza in Berlin anführen. Am 06. September 2020 tritt die US-Band im Olympiapark-Gelände auf.

Das Konzert von Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Drummer Brad Wilk wird als exklusives Deutschland-Konzert beworben. Weitere Auftritte wird die neu reformierte Band hierzulande demnach nicht geben.

Derzeit macht sich de la Rocha im Fitnessraum bereit für die Tour. Spekulationen um eine Live-Reunion nach sieben Jahren Pause begannen am 1. November 2019, als – 20 Jahre nach Veröffentlichung von Rage Against The Machines drittem Album „The Battles Of Los Angeles“ – ein Instagram-Account im Namen der Band auftauchte. Verifiziert war der zwar nicht, gepostet wurde dort aber ein Bild der gegenwärtigen Demonstrationen in Chile. Als Bildunterschrift waren Orte und Daten gelistet, die verdächtig nach einem Tourplan aussahen:

El Paso, TX March 26, 2020

Las Cruces, NM March 28, 2020

Phoenix, AZ March 30, 2020

Indio, CA April 10, 2020

Indio, CA April 17, 2020

Diese Orte werden nun also in den USA betourt.

Weitere Künstler für das Lollapalooza in Berlin sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Das Lollapalooza Berlin findet am 5. und 6. September 2020 statt.