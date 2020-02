Rage Against The Machine: Zack de la Rocha macht sich fit für die Reunion

Rage Against The Machine

Am 01. November 2019 tauchte ein Instagram-Kanal von Rage Against The Machine auf, der neben einem Video von den Demonstrationen in Chile auch einige Daten postete. Direkt kamen Gerüchte auf, dass die Crossover-Band bald eine Reunion-Tour spielen werde – die sich dann auch bewahrheiteten.

Unter anderem spielt die Gruppe als Headliner auf dem diesjährigen Coachella Festival. Um sich dafür in Form zu bringen scheint Frontmann Zack de la Rocha ordentlich zu schwitzen. Sein Personal-Trainer Andres Fajardo veröffentlichte auf Instagram zwei Videos des Sängers, in denen er im Fitnessstudio zu sehen ist.

„Es ist eine surreale Situation, Zack de la Rocha die letzten drei Jahre trainiert zu haben. Jetzt in den letzten drei Monaten trainieren wir gemeinsam, um ihn für seine Shows fit zu bekommen und um ihn auf die Bühne zurückzubringen“, so Fajardo in den mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Posts.

Der Körper soll bereit sein

Unter einem weiteren wieder schrieb der Fitness-Trainer: „Wir trainieren um für die anstehenden Shows, die im März starten, bereit zu sein. Wir wollen sicher gehen, dass der Körper bereit ist, um weiterhin den Einfluss auf die Welt zu haben und den Leuten eine gute Performance zu liefern.“

Angesichts des Images von de la Rocha und seiner Band Rage Against The Machine ist es verständlich, dass die Videos mittlerweile wieder gelöscht sind. Denn Selbstoptimierung und Fitness-Sprüche passen nicht so wirklich zu dem, wofür die Gruppe steht.

