Lineup Lollapalooza 2024: Martin Garrix, Burna Boy, Shirin David, Sam Smith

Das Lolla Berlin hat am Mittwoch (13. März 2024) sein Lineup bekannt gegeben. Dieses Jahr mit dabei sind Sam Smith, Martin Garrix, Burna Boy, Seventeen und The Chainsmokers. Außerdem am Start: Cro, Kenya Grace, Meduza, Casso, Niall Horan und Louis Tomlinson.

Lollapalooza Berlin arbeitet außerdem mit PayPal zusammen, wie die Veranstalter bekannt gegeben haben. Die ersten 2.000 Bestellungen für die Ticketkategorie „PayPal €10 Rabatt – 2-Day Ticket“, die mit PayPal bezahlt werden, erhalten einen Rabatt von 10 € auf den regulären Ticketpreis zum Zeitpunkt des Kaufs auf Ticketmaster, solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt ab dem 13. März 2024 und endet, sobald 2.000 Bestellungen für die Ticketkategorie „PayPal €10 Rabatt – 2-Day Ticket“ auf der Ticketmaster mit PayPal bezahlt wurden oder am 8. September 2024, je nachdem, was zuerst eintritt („Angebotszeitraum“). Pro Bestellung kann ein ermäßigtes Ticket erworben werden. Es gelten die Angebotsbedingungen.

Wir berichteten zuletzt:

Drake musste seinen geplanten Auftritt beim Lollapalooza im brasilianischen Sao Paulo absagen. Von offizieller Seite wurden als Grund „unvorhersehbare Umstände“ angegeben. Am Samstagabend zuvor wurde der Rapper allerdings pikanterweise zusammen mit 50 Cent bei einer Party in einem Strip-Club in Miami gesehen.

„Drake feierte unter anderem mit 50 Cent in einem Nachtclub in Miami und wurde dann am Sonntag darüber informiert, dass der Auftritt beim Lollapalooza abgesagt werden muss“, schreibt ein Twitter-User zu dem Video. „Drake hat sich darauf gefreut, vor seinen Fans in Brasilien aufzutreten. Leider liegt das (also die Absage, Anm. d. Red.) außerhalb seiner Kontrolle“, heißt es dagegen in dem offiziellen Statement . Es liege an Mitgliedern seines Ton- und Produktionsteams.

Für den kanadischen Rapper sprang spontan Skrillex ein. Zudem trat wie geplant Rosalía am dritten und letzten Tag der brasilianischen Ausgabe des Festivals auf.