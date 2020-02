Nach Rehab: James Hetfield über die Zukunft Metallicas

Ray Burton, der Vater der Metallica-Legende Cliff Burton, ist tot.

Ray Burton, der Vater des 1986 ums Leben gekommenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, ist tot. Er wurde 94 Jahre alt. Seine Tochter Connie – Schwester von Cliff, der in diesem Jahr 58 geworden wäre – postete die traurige Nachricht in den sozialen Medien. Ray Burton sprach für seinen Sohn, als Metallica 2009 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Er hielt das Andenken an Cliff, der bei einem Unfall mit dem Tourbus in Schweden starb, bis zuletzt aufrecht. Cliff Burton spielte Bass auf den ersten drei Platten der Band, „Kill ‘Em All“, „Ride the Lightning“ und „Master of…