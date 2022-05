Was soll man erwarten von einem Song, der sich sekundären Geschlechtsorganen widmet – natürlich ein ebenso obszönes Video vielleicht. Dahingehend haben sich Rammstein aber tatsächlich noch zurückgehalten, denn nur einmal sind im neuen Clip tatsächlich nackte Frauenbrüste zu sehen, um den vorbeifahrenden Pfarrer des Alpendörfchens Rammstein zu necken. Alle Fans von üppiger Oberweite kommen dennoch auf ihre Kosten, weshalb wohl vorsorglich die Kommentarfunktion auf YouTube deaktiviert wurde.

Während Till Lindemann in „Dicke Titten“ als alter, blinder Mann am Stock darüber singt, dass ihm ein holdes Weib mit mächtigem Vorbau zum Glück fehlt, sieht man mehrere Frauen im Dirndl und drall geschnürter Oberweite – wie sie Kühe am Euter packen, um sie zu melken und die Milch im Butterfass stampfen, dass es nur so spritzt. Der Rest der Band übt sich in einer härteren Version des Schuhplattelns und Gitarrist Richard Kruspe schlüpft selbst in Frauenkleidung und legt Lippenstift auf.

Dass Rammstein mit diesem sexistischen Frauenbild (es brauche ja schließlich keine kluge Frau, nur eine mit Fettgewebe an den richtigen Stellen) heutzutage noch durchkommt, ist selbstredend auf den ironischen Unterton und die Kunstfreiheit zurückzuführen. Denn Rammstein provozieren schließlich von Beruf und gerne.

Hier das neue Rammstein-Video zum Song „Dicke Titten“ sehen:

Rammstein: Das sind die Lyrics zu „Dicke Titten“

Ich leb alleine schon viele Jahre

Das Leben stumpf, der Alltag grau

Verlier Geduld, Verstand und Haare

Ich hätte gerne eine Frau

Und die Hoffnung will mir schwinden

Eine Partnerin zu finden

Die mir ebenbürtig ist

Nein, da ist kein Glück in Sicht

Sie muss nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein

Nein

Sie muss nicht reich sein

Kein Model mit langen Schritten

Doch dicken Titten

Wie eine stetig offene Wunde

Aus der Seele tropft das Blut

Einzig Trost sind kleine Hunde

Ein feines Fräulein wäre gut

Ein feines Fräulein wäre toll

Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll

Ich bin auch gar nicht wählerisch

Am Ende der Geschicht

Muss sie nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein

Nein

Sie muss nicht reich sein

Doch um eines möchte ich bitten

Dicke Titten

Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll

Doch große Brüste wären toll

Sie muss nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein

Sie muss nur reich sein

An Fettgewebe bitte, bitte

Sie wird nichts bei mir vermissen

Sie braucht mich auch gar nicht küssen

Braucht mich nicht mit Trauben laben

Sie muss nur Riesentitten haben

Dicke Titten