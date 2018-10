Rammstein geben bekannt, dass sie letzte Hand am Nachfolger von „Liebe ist für alle da“ anlegen.

Jetzt aber! Rammstein kündigten auf Facebook an, dass ihr neuer Longplayer „fast fertig“ ist. Es wäre ihre siebte Studio-Platte und die erste seit „Liebe ist für alle“ da von 2009, also seit fast zehn Jahren. „𝘎𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘵 𝘎𝘦𝘬𝘳𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩, 𝘏𝘢𝘳𝘧𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘯𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘯𝘴 𝘍𝘭𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩. Fast fertig! Aufnahmen von Orchester und Chor in Minsk für das siebte Studioalbum!“, schreiben die Musiker in gewohnt martialischer Sprache. Rammstein auf Facebook: Ist es das letzte Album von Rammstein? „Das ist ein Gefühl – ich kann falsch liegen, aber momentan fühlt es sich an, als sei es der letzte Schuss, den wir haben und auch…