Nun aber: Rammstein-Album kommt im Frühjahr 2019

Zwei Tage bunte Glitzerwelt und Acts für nahezu jeden Musikgeschmack – das Lollapalooza hat gezeigt, dass es mit Luxus-Festivals wie dem Coachella mithalten kann.

Abwechslung im Festivalsommer Immer die gleichen Bands und Künstler auf deutschen Festivals? Beim Lollapalooza stimmt das nicht – mit Acts wie The Weeknd, The National, Fink, K.I.Z., David Guetta und, wenn nicht Pech im Spiel gewesen wäre, auch Scooter hat das Festival auch dieses Jahr in jedem Fall Abwechslung ins deutsche Live-Geschäft gebracht. Und: Das Lollapalooza hat keine Angst vor „special interest“ – viele fragten sich im Vorfeld, ob und wie Kraftwerks 3D-Show auf einem Festival funktionieren könnte. Das Ergebnis überzeugte – vor der Mainstage schauten tausende 3D-Brillen gebannt zu, wie ein UFO im Olympiastadion landete. https://www.instagram.com/p/Bnh2cUnCkxd/?tagged=kraftwerk Ein letztes Mal…