Der Countdown läuft: Am heutigen Abend (Mittwoch, 15. Mai) geben Rammstein ein ausverkauftes Open-Air-Konzert in Dresden. Es ist die erste von vier Shows in der sächsischen Hauptstadt. Obwohl die Tore der Flutrinne erst um 15:30 geöffnet werden, stehen Fans bereits seit 05:30 Schlange.

Doch nicht nur die Konzertgänger:innen warten bereits an der Location. Auch Mitarbeitende des Zolls sind vor Ort. Nach Angaben der Zoll-Sprecherin Heike Wilsdorf befinden sich etwa 20 Einsatzkräfte am Gelände.

Rammstein-Konzert von Zolleinsatz gefährdet?

Wie Wilsdorf weiter verrät, ist das Team des Zolls nicht wegen der Band an der Flutrinne, sondern kontrolliert die Angestellten des Bewachungsunternehmens. Besonders scharf schauen die 20 Beamt:innen auf mögliche Schwarzarbeit und die Einhaltung der Arbeitszeiten. Bisher scheint es grünes Licht zu geben: Die Zollbehörde konnte nichts Verdächtiges feststellen. Die Kontrolle hat nichts mit Rammstein zu tun, Einsätze dieser Art sind für Großveranstaltungen üblich.

Fans schmieden Strategie für die beste Sicht

Wer um 05:30 Uhr für das Rammstein-Konzert angereist ist, verdient nicht unbedingt die Goldmedaille für den ersten Fan am Start. Denn bereits am Vortag befanden sich Konzertbesucher:innen vor den verschlossenen Toren. Gegen 17 Uhr waren sie am Übersichtsplan anzutreffen. Vom Banner am Rand der Location lässt sich entnehmen, wo sich die Parkplätze befinden, wie die Bühne steht und an welchem Platz man sich also am besten hinstellen sollte, um die beste Sicht auf Till Lindemann & Co. zu haben.

Achtung, kommt pünktlich!

Zugegeben, wer bereits seit 05:30 an der Flutrinne wartet, nimmt das mit dem „bloß nicht zu spät kommen“ wahrscheinlich etwas zu ernst. Doch in Dresden zahlt es sich aus, früher als zu sonstigen Rammstein-Gigs zu kommen. Grund dafür ist nicht nur, dass die Stadt sich wegen des Mega-Ansturms (Es werden etwa 200.000 Fans erwartet) im Ausnahmezustand befindet. Das Konzert fängt eine Stunde früher als geplant an, wie eine Stadtsprecherin gegenüber der „Säschsischen“ mitteilte. Der Auftritt sei „entgegen der ursprünglichen Planungen um eine Stunde vorverlegt“ worden.

Die Begründung: Lärmschutz, der ab 22 Uhr greift. Grünen-Stadträtin Susanne Krause: Rammstein-Gigs seien außergewöhnlich laut und „die Schulkinder in den jungen Stadtteilen Friedrichstadt und Pieschen können nicht einfach ein bisschen länger schlafen.“

Dresden ist der erste Deutschland-Stopp auf der „Rammstein Europa Stadion Tour 2024“, Tourauftakt war am 11. Mai in Prag.

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Tour:

11. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

12. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

13. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

26. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)