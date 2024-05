Glaubt man Augenzeugenberichten auf X (ehemals Twitter), trug halb Prag heute Rammstein-Shirts. Die andere Hälfe hatte den Berichten nach Hockey-Shirts an – kein Wunder, findet vom 10. bis 26. Mai 2024 in Prag und Ostrava die Eishockey-WM der Herren statt. Wer sich aber nicht für das sportliche Großevent, sondern für Rammstein entschied, bekam eine 22 Songs umfassende Show geboten, die es in sich hatte.

Tatsächlich deckte sich die Setlist mit dem, was die Band am 9. Mai in Prag bei einer Generalprobe vor 2000 Fanclub-Mitgliedern dargeboten hatte. Das Album „Rammstein“ aus dem Jahr 2019 war mit fünf Songs (wir rechnen den „Deutschland“-RMX hier dazu) am stärksten repräsentiert, gefolgt von Mutter (2001, vier Songs), Sehnsucht (1997, drei Songs), „Reise Reise“ (2004), „Liebe Ist Für Alle Da“ (2009) und „Zeit“ (2022) mit jeweils zwei Songs sowie einem Non-Album-Track („Ramm4“).

Im Internet gibt bereits die ersten Videomitschnitte von Fans zu sehen:

Auch ein paar Fotos des Konzerts wurden veröffentlicht:

Die Setlist:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland (Remix By Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugabe:

Engel (with ABÉLARD) (Piano-version; performed on B-Stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Zugabe 2:

Rammstein

Ich will

Adieu