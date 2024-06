Drei Tage nach ihrem ersten Gastspiel in der Rinne Dresden legten Angus Young, Brian Johnson und ihre AC/DC-Bandkollegen am 19.6. mit einem zweiten Dresden-Konzert nach. Ganz ausverkauft war es nicht, schließlich war die EM-Konkurrenz an diesem Tag doch ziemlich groß. Schön war es natürlich dennoch.

Mittlerweile haben es uns die Australier eindrücklich bewiesen: Überraschungen dürfen wir von den Setlists wohl keine mehr erwarten. Bei einem solchen Hardrock-Reigen aus Klassikern und ein paar aktuellen Stücken ist das wohl aber auch gar nicht nötig. „Back in Black“, „T.N.T.“, „Hells Bells“, „Thunderstruck“, „Highway To Hell“, „You Shook Me All Night Long“ und „Whole Lotta Rosie“: hier blieben wenig Wünsche offen.

AC/DC Albumstatistik: „Back in Black“ lag vorne

Die Statistik, welche Alben am meisten gespielt wurden, bleibt dieselbe. Das Album „Back in Black“ war an diesem Abend mit 5 Songs am stärksten in der Setlist vertreten, gefolgt von „Highway to Hell“ mit 3 Songs. Die Alben „Let There Be Rock“, „POWER UP“, „Powerage“ und „T.N.T.“ waren jeweils mit zwei Songs vertreten. Die Alben „Black Ice“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „For Those About to Rock (We Salute You)“, „Stiff Upper Lip“ und „The Razors Edge“ waren jeweils mit einem Song am Start.

AC/DC: Fotos und Videos vom Auftritt

AC/DC in Dresden: Die Setlist des Abends

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock ’n‘ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock (with Angus guitar solo)

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)