Kraftwerk live in Dresden: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support, Setlist, Wetter

Am 14. September werden Kraftwerk auf dem Theaterplatz vor der Semperoper Dresden ein Open-Air-Event präsentieren, bei dem Musik und Großbild-Projektionen zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Nach Auftritten an historischen Orten, wie der Akropolis und dem Schloss Schönbrunn, wird die sächsische Landeshauptstadt nun zum Schauplatz der Pioniere der elektronischen Musik.

Alle Infos zum Gig am Samstag findet ihr hier.

Tickets

Die Tickets für Kraftwerks einziges Deutschlandkonzert 2024 sind restlos ausverkauft. In Rekordzeit haben sich die Fans aus ganz Europa die Karten für die Open-Air-Veranstaltung vor der Semperoper Dresden gesichert.

Zeiten

Das Kraftwerk-Konzert beginnt um 20 Uhr und endet laut Veranstalter voraussichtlich um 22 Uhr. Der Einlass erfolgt erfahrungsgemäß etwa eine Stunde vorher.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Support

Bisher wurde kein Support-Act von der Gruppe rund um Ralf Hütter und Henning Schmitz angekündigt.

Setlist

Die Setlist ist nicht offiziell festgelegt, wird sich aber vermutlich an den jüngsten Auftritten orientieren, die folgende Tracks enthielten:

Nummern / Computerwelt / Computerwelt 2

It’s More Fun to Compute / Heimcomputer

Die Mensch·Maschine

Computer Liebe

Autobahn

Geigerzähler / Radioaktivität

Tour de France / Chrono / Étape 2

Trans-Europa Express / Metall auf Metall / Abzug

Spacelab

Die Roboter

La Forme / Régéneration

Planet der Visionen

Boing Boom Tschak / Musique Non Stop

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfahrt

Die Semperoper liegt in der historischen Altstadt von Dresden und ist sowohl von der Autobahn als auch vom Bahnhof aus gut erreichbar.

Hier die Adresse: Theaterplatz 2, 01067 Dresden.

Mit dem Auto

Parken rund um den Theaterplatz ist nicht gestattet. Eine öffentliche Tiefgarage „Semperoper“ in der Devrientstraße, etwa 200 Meter von der Oper entfernt, bietet Parkmöglichkeiten.

Zusätzlich stehen Parkhäuser an der Frauenkirche (Schießgasse und Landhausstraße 2), im Haus am Zwinger (Kleine Brüdergasse 3) sowie am Altmarkt (Wilsdruffer Straße) zur Verfügung.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Semperoper ist bequem mit der Straßenbahn zu erreichen. Vom Hauptbahnhof kann man die Straßenbahnlinie 8 (Richtung Hellerau) oder die Linie 9 (Richtung Kaditz) von der Haltestelle „Hauptbahnhof Nord“ direkt zum Theaterplatz nehmen. Vom Bahnhof Dresden-Neustadt nimmt man die Straßenbahnlinie 11 (Richtung Zschertnitz) bis zum Postplatz, von wo aus der Theaterplatz nur einen kurzen Fußweg entfernt ist.

Wetter

Am Samstag, 14. September 2024, wird in Dresden eine Abendtemperatur von 29 Grad erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. In der Nacht sinkt die Temperatur auf 21 Grad, ideal für eine entspannte Open-Air-Show.