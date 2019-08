Rammstein-Keyboarder Flake spielt in seiner Radio-Sendung Songs, die als uncool gelten – und findet sie (fast) alle gut

Pyro-Experte, Poet und jetzt auch Pilot? Till Lindemann nahm während des Flugs nach Moskau im Cockpit Platz – dass der Musiker den Flieger allerdings wirklich geflogen ist, darf bezweifelt werden.

Auf Instagram veröffentlichte der Rammstein-Frontmann ein Video, das zeigt, wie er am Steuer des Privatjets sitzt, der die Band zu ihrem Auftritt in die russische Hauptstadt brachte. https://www.instagram.com/p/B0aoW6YHyD9/?utm_source=ig_embed In dem kurzen Clip ist zu sehen, dass Till Lindemann im Cockpit sitzt, die Hände auf dem Steuer hat und sich bei 673 Kilometern pro Stunde mit dem Piloten neben ihm unterhält. Die Kamera filmt schließlich auch über seinen Kopf hinweg, um den Luftraum zu zeigen. Der Flieger gleitet durch den blauen Himmel und über Wolken hinweg – Posieren auf dem Rollfeld ist somit ausgeschlossen. Allerdings ist doch recht unwahrscheinlich, dass Till…