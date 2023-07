Rammstein: Lady Bitch Ray kritisiert „Deutschland“-Gesänge im Stadion

Lady Bitch Ray hat in einem Tweet Rammstein-Fans hart kritisiert. Sie schreibt, dass jene Anhänger der Band, die zum Hit „Deutschland“ die Arme heben, „Teil des Problems“ seien – weil auch Nazis zum 2019er-Song der Pyro-Rocker jubeln würden. Dazu schrieb sie die Hashtags „Mysogyny“ und „Fuckoff“, kritisiert also auch eine frauenfeindliche Haltung bei diesen Fans.

Dafür erhält die Rapperin, Autorin und Radiomoderatorin, geboren als Reyhan Şahin, in den sozialen Netzwerken nicht nur Lob. Viele Rammstein-Fans fühlen sich anscheinend angegriffen: „Denken Sie mal etwas nach vor Ihren Tweets!“, schreibt einer. Andere geben widerliche Repliken, die unter die Gürtellinie zielen: „Kann es sein, dass Sie missmutig sind, weil Sie es nie in die Row Zero schaffen würden“. Aber es gibt auch Leser:innen, die Lady Bitch Ray verteidigen: „Gestern nen Kumpel, den ich seit >15 Jahren kenne, mit der Frage konfrontiert, ob das sein besch. Ernst ist – er postete Fotos von sich aufm Konzert – keine Reaktion. Ist jetzt blockiert überall. Gibt genug misogyne Arschl aber danke nein für den Freundeskreis.“

Am Samstag (16. Juli) und Sonntag (17. Juli) gaben Rammstein die ersten zwei von drei Konzerten im Berliner Olympiastadion. Die Auftritte wurden von einer Demonstration gegen die Band begleitet. Vor dem Stadion schrien sich Fans und Gegner der Band an. Ein Teams der rechtskonservativen „Compact“-Journalisten filmten vom Gelände beim Stadion, was manche fragen ließ, ob die Reporter dafür eine Erlaubnis hatten – professionelles Filmen ist bei Konzerten untersagt. Aber auch so ist auf vielen privaten, auf YouTube veröffentlichten Filmen zu sehen, wie viele Anhänger Rammsteins bei Liedern wie „Deutschland“ „die Arme heben“.

Gegen Till Lindemann ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Gegen den 60-Jährigen Sänger gibt es Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens. Die Band dementiert alle Vorwürfe. Die Plattenfirma Universal Music pausiert derweil die Zusammenarbeit mit den Berlinern, bis die Lage geklärt ist.