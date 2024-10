Skunk Anansie auf Tour 2025: Tickets und Termine

Neun Jahre nach ihrem bislang immer noch aktuellen Album „Anarchytecture“ gehen Skunk Anansie 2025 wieder auf Europa-Tour. Dabei werden sie auch Stopps in München, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Köln einlegen.

Der Startschuss fällt am 10. März in der Tonhall München, der Tournee-Abschluss in deutschen Gefilden erfolgt am 23. März im Kölner E-Werk.

Skunk Anansie: Alle Deutschland-Konzerte im Überblick

10.03.2025 – München, Tonhalle

17.03.2025 – Hamburg, Sporthalle

18.03.2025 – Berlin, Columbiahalle

19.03.2025 – Stuttgart, Longhorn

23.03.2025 – Köln, E-Werk

Tickets

Konzertkarten sind bereits ab Mittwoch (23. Oktober) im Fan-Pre-Sale und am Donnerstag, ab 10 Uhr, im Spotify- und Eventim-Pre-Sale erhältlich. Ab dem 25. Oktober um 10 Uhr kann man die Tickets anschließend auf allen regulären Verkaufsstellen erwerben.

Skunk Anansies Debütalbum feiert 30-jähriges Jubiläum

Skunk Anansie veröffentlichten 1995 ihre erste Platte „Paranoid And Sunburnt“. Kurze Zeit später trat allerdings der Schlagzeuger Robbie France aus der Band aus und wurde durch Mark Richardson ersetzt. Mit ihm gemeinsam folgte ein Jahr später das zweite Album der Britrock-Band, „Stoosh“, das zum internationalen Durchbruch von Skunk Anansie führte. Nach dem dritten Werk „Post Orgasmic Chill“ folgte Anfang der 2000er-Jahre eine Pause. Erst 2008 kehrte die Gruppe wieder zurück auf die Bühne. Neben diversen Live-Auftritten brachten Deborah „Skin“ Dyer, Martin „Ace“ Kent, Richard „Cass“ Lewis und Mark Richardson ihre drei Alben „Wonderlustre“, „Black Traffic“ und „Anarchytecture“ heraus.

Zuletzt folgte 2019 dann ihre Live-LP „25Livl25e“. Und genau auf diese weitreichende Diskografie dürfen sich Fans 2025 freuen. Nachdem Skunk Anansie ihre Tour innerhalb Deutschlands beendet haben, folgen noch insgesamt 15 Gigs in Großbritannien.