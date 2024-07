Gleich dreimal werden Rammstein in den nächsten Tagen in Frankfurt auf der Bühne stehen. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist, Wetter und der Parksituation für den Termin im Deutsche Bank Park gibt es hier.

Tickets

Alle drei Konzerte sind bereits lange in allen Kategorien ausverkauft. Ursprünglich mussten Fans mindestens knapp unter 100 Euro für den Termin ausgeben; Karten für die vordersten Plätze – „Feuerzone“ genannt – kosteten sogar rund 150 Euro. Tickets sind außerdem wie für Rammstein üblich personalisiert. Sollten also nochmal Karten verfügbar werden, birgt die Weitergabe Hindernisse. Eine Neupersonalisierung ist allerdings bis zu 24 Stunden vorher über den Eventim-Account des:der Ursprungskäufer:in möglich, in Ausnahmefällen geht das auch vor Ort. In jedem Fall ist beim Einlass ein gültiges Ausweisdokument nötig.

Von anderen Anbietern wird unter anderem wegen horrender Preise abgeraten.

Mehr zum Thema Rammstein-Wucher: Viagogo schießt mit Ticketpreisen den Vogel ab

Anfahrt und Parken

Zur Haltestelle „Frankfurt Stadion“ fahren die S-Bahnen 7, 8 und 9 sowie der Regionalzug 59. Während der Konzerttage hält außerdem die Linie RE70 außerplanmäßig am Stadion. Die Nutzung des ÖPNV ist im Konzerteintritt enthalten.

Wer mit dem Auto anreist, dem schlägt die Stadt den Walparkplatz, die Parkplätze Gleisdreieck, Isenburger Schneise und Universitätsklinik/Sandhofstraße sowie die Parkhäuser Aculeum und Herriotstraße Nr. 3 vor. Sie sind alle kostenpflichtig. Bis auf das Parkhaus Aculeum kosten sie bis zu 10 Euro am Tag, im Aculeum werden 2,30 Euro pro Stunde oder 35 Euro am Tag fällig. Am nächsten am Stadion gelegen sind der Waldparkplatz sowie der Parkplatz Gleisdreieck – Fußweg nur fünf bis zehn Minuten. Bei allen anderen Parkmöglichkeiten läuft man auch mal bis zu 45 Minuten. Autofahrenden wird empfohlen, den X-Account (ehemals Twitter) der Polizei Frankfurt zu verfolgen – dort informieren die Beamten über den Füllstand der Parkplätze sowie Verkehrshinweise.

Die Eingänge E1 bis E5 des Stadions sind für Besuchende geöffnet.

Es ist mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen, daher werden Konzertbesucher:innen dazu angehalten, ausreichend Zeit einzuplanen. Einlass ist um 16 Uhr, ab 19:30 Uhr gibt es Musik.

Support

Vor Rammstein spielt das französische Klavier-Duo Abélard, bestehend aus den Pianistinnen Héloïse Hervouët und Yolande Kouznetsov. Diese sind als Vorgruppe von Rammstein bereits erprobt, traten sie doch bereits 2022 und 2023 vor der Metal-Band auf. Sie sind für Coverversionen von Rammstein-Songs bekannt.

Setlist

Die Konzerte in Frankfurt sind Teil einer großen Europa-Stadion-Tournee. Diese begann bereits Mitte Mai in Prag. Zu rechnen ist mit folgenden Songs:

Ramm 4 Links 2-3-4 Keine Lust Sehnsucht Asche zu Asche Mein Herz brennt Puppe Wiener Blut Zeit Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Engel Ausländer Du riechst so gut Pussy Ich will Rammstein Adieu

Wetter

Die Temperaturaussichten für Donnerstag, Freitag und Samstag sind gut. Obwohl der 11. Juli mit bis zu 27 Grad der wärmste sein wird, lassen sich auch 22 Grad am Samstag noch sehen. Alle drei Konzerttermine weisen jedoch Regenwahrscheinlichkeiten auf. Am Donnerstag liegt sie in den Abendstunden allerdings nur bei 24 Prozent, am Samstag ist sie noch niedriger. Freitags hingegen liegt sie nach einem Nachmittagshoch von 63 Prozent auch abends noch bei mindestens 48 Prozent, außerdem ist die erwartete Niederschlagsmenge am höchsten.