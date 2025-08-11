Spielen Oasis 2026 in Frankfurt? Angeblicher Leak wirft Fragen auf

Dürfen wir uns schon bald auf Oasis live in Frankfurt freuen? Seitdem die Brit-Legenden 2024 die ersten Daten ihrer Reunion-Tour veröffentlicht – und Kontinentaleuropa komplett ausgelassen – haben, brodelt die Gerüchteküche. Kommen Liam und Noel Gallagher, die derzeit eine triumphale und restlos ausverkaufte UK-Stadientournee spielen, und ihre Bandkollegen auch nach Deutschland?

Nun sorgt ein angeblich internes Dokument mit dem durchaus plakativen Titel „OAS2026_EU_LEAK_DRAFTv3.txt“ für Diskussionen: Unter dem Hinweis Do Not Share listet es 21 Stadiontermine in Europa und Großbritannien – darunter Frankfurt, Deutsche Bank Park, am 12. Juni 2026. Das berichtet unter anderem „Journal Frankfurt“.

Oasis in Frankfurt: Was sonst noch anstehen könnte

Dem auf Reddit geteilten Leak zufolge würde die Europa-Phase am 7. und 8. Juni 2026 in Mailand (San Siro) starten, gefolgt von Madrid (10. Juni, Riyadh Air Metropolitan), Frankfurt (12. Juni), Budapest (14. Juni, Puskás Arena), Stockholm (17. Juni, Strawberry Arena), Amsterdam (20. Juni, Johan Cruyff Arena) und zwei Abenden in Paris (25. und 26. Juni, Stade de France). Danach stünde im Juli eine UK-Etappe mit Newcastle, Glasgow und einer geballten Serie im Etihad Stadium in Manchester auf dem Programm, bevor vier Knebworth-Shows im August das Finale bilden würden.

Widersprüche in Tourplanung

Doch nicht alle glauben der Liste. Auf Reddit haben findige Nutzer den vermeintlichen Plan genauer unter die Lupe genommen – und schnell Widersprüche gefunden. So weist ein User etwa daraufhin, dass Superstar Bad Bunny am 10. Juni im Madrider Stadion spiele, das Oasis angeblich am selben Tag nutzen würden. Auch die extrem engen Abstände zwischen mehreren Stadionterminen werfen Fragen auf: Für Hallenproduktionen sei das machbar, so ein User, bei Großbühnen im Stadionmaßstab aber höchst unwahrscheinlich.

Offizielle Bestätigungen gibt es bisher keine. Weder Veranstalter noch Ticketanbieter führen den 12. Juni 2026 in Frankfurt. Bleibt also abzuwarten, ob Noel, Liam, Bonehead & Co. nicht noch ein paar Europa-Termine aus dem Ärmel schütteln.