Rammstein live in Madrid: So bereitet sich die Stadt auf die Show vor

HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Rammstein performs live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

Am 23. Juni 2023 werden Rammstein in Madrid auftreten. Das Konzert, das im Cívitas Metropolitano Stadion stattfinden wird, ist bereits seit Langem ausverkauft – daran ändern wohl auch die aktuellen Vorwürfe gegen Till Lindemann nichts. Denn viele spanische Fans fiebern der Rückkehr von Rammstein entgegen. Zuletzt spielte die Band dort 2019 einen Gig. Von Protestaktionen, wie sie derzeit zum Beispiel in Berlin geplant sind, ist aktuell nicht die Rede. Auch eine Konzertabsage müssen Ticketbesitzer nicht befürchten.

Die spanische News-Seite „El Confidencial“ hat sich dennoch mit der Frage beschäftigt, was die derzeitige Situation für die aktuellen Live-Shows inklusive des Konzerts in Madrid bedeuten könnte. „Könnte ein Konzert in Spanien aufgrund der Vorwürfe abgesagt werden?“, fragte das Portal den Anwalt José Domingo Monforte. „Wenn es hierzu keine vertragliche Bestimmung gibt, könnte der Vertrag nicht gekündigt und das Konzert nicht abgesagt werden. In Verträgen mit Künstlern werden in der Regel keine Moralklauseln festgelegt. Diese Verhaltens- und Imageklauseln sind normalerweise Situationen vorbehalten, wenn man für eine Marke wirbt oder den Künstler mit einer Marke in Verbindung bringt.“ Anders sähe es also aus, wenn sich Rammstein von einer Marke hätten sponsern lassen.

Rammstein live in Madrid: Ist mit Einschränkungen zu rechnen?

Mit Großveranstaltungen kennt sich die spanische Hauptstadt gut aus. Nicht nur findet dort jährlich das Mad Cool Festival statt, auch andere Stars wie The Rolling Stones sind bereits im Cívitas Metropolitano Stadion vor 53.000 Zuschauern aufgetreten. Demnach ist nicht wie bei der Rammstein-Show in der Slowakei mit Verkehrsproblemen zu rechnen. Dennoch empfehlen die Veranstalter, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um Stress bei der Anreise zu vermeiden.

Wer das Konzert besucht, sollte jedoch wissen, dass die Tickets personengebunden sind. Es wurde bereits angekündigt, dass es eine Ausweiskontrolle geben wird. Somit ist beim Einlass in jedem Fall mit Verzögerungen zu rechnen. Die Türen werden bereits um 18 Uhr geöffnet. Als Vorband wird wie schon zuvor das französische Duo Abélard auftreten, erst 21 Uhr soll die Show von Rammstein starten.