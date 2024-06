Der viel diskutierte Podcast über Rammstein, „Rammstein – Row Zero“, veröffentlicht vom NDR und der „Süddeutschen Zeitung“, ist offline.

„Der Podcast ist vorsorglich offline, um die ordnungsgemäße Nutzung der darin verwendeten Musik zu klären. Wir arbeiten bereits an den urheberrechtlichen Fragen in Bezug auf die Musik im Podcast und sind sicher, den Podcast hier bald wieder bereitzustellen“, schreibt der Norddeutsche Rundfunk auf der Website zum Podcast.

In „Rammstein – Row Zero“ sollen die Hintergründe zu der Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann beleuchtet werden. Es sollen Fragen geklärt werden – hat Linde­mann Grenzen über­schritten, wo beginnt Macht­miss­brauch?

Vier Folgen sind bereits online gewesen – darin sprechen Frauen über Erfahrungen, die sie mit dem Sänger und der Band gemacht haben wollen. Dabei soll auch die „Funktionsweise“ des „Row Zero“-Systems erklärt werden: Wurden Frauen bei Rammstein-Konzerten für Backstage-Treffen rekrutiert?

Till Lindemann hat seit Aufkommen der Vorwürfe Ende Mai 2023 jegliches Fehlverhalten bestritten. Jeder Kontakt sei einvernehmlich gewesen. Straf­rechtliche Ermittlungen gegen den Musiker wurden im ver­gangenen August einge­stellt.

Warum ist der Podcast „Rammstein – Row Zero“ offline?

Wie der NDR meldete, sei der Podcast nicht mehr abzurufen, weil Musikrechte geklärt werden müssen – ein nicht seltenes Thema in der Podcast-Produktion. Darf man einfach so Musik in seine Episoden einbauen, und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Der Podcast-Host „Podigee“, einer der meist genutzten in Deutschland, schreibt:

„Die kostenpflichtigen Angeboten lassen sich in zwei Unterkategorien unterteilen, nämlich die sogenannte GEMA-freie Musik und die Musik aus dem GEMA-Repertoire. Für die Musiknutzung in Podcasts sind vor allem zwei Rechte relevant: das Synchronisationsrecht und das Vervielfältigungsrecht. Das Synchronisationsrecht bedeutet, dass man ein Musikstück in einem anderen Medienprodukt wie einem Podcast oder Film verwenden darf. Es muss in der Regel beim Musiklabel erworben werden.“

Der Offline-Modus von „Rammstein – Row Zero“ kommt der Band selbst sicherlich zupass

Und weiter: „Das Vervielfältigungsrecht erlaubt es, den Podcast mitsamt der enthaltenen Musik auch den Hörern zugänglich zu machen, also zum Download anzubieten. Dieses Recht muss gegebenenfalls bei der Verwertungsgesellschaft GEMA erworben werden. Der Vorteil von Anbietern kostenpflichtiger Musik gegenüber den kostenlosen Archiven ist, dass man sich sicher sein kann, dass die Rechte geklärt sind und die Musik auch tatsächlich verwendet werden darf. Dafür kostet die Nutzung Geld.“

Man könnte sich die Frage stellen, wie einem Rundfunksender wie dem NDR ein derartiges Missgeschick überhaupt unterlaufen konnte. Ungeklärt ist auch, wer den Sender darauf hinwies, dass Rechte nicht geklärt sind. Kam der Hinweis aus dem Hause selbst – oder hat es jemand von außen erwirkt? So oder so: Der Offline-Modus von „Rammstein – Row Zero“ kommt der Band selbst sicherlich zupass.