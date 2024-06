Christiane Rösinger hat über ihre Sozialen Medien mitgeteilt, dass sie ihre Mitwirkung an einem kommenden „Tatort“ abgeblasen hat. Der Grund: Rammstein-Keyboarder Flake soll in dem Krimi-Format eine Gastrolle bekommen. Die Britta- und Lassie-Singers-Sängerin schrieb auf Facebook: „Das wusste ich nicht und hab jetzt abgesagt. Schade, hatte mich auf den Dreh gefreut.“

Im „Tatort“ des Hessischen Rundfunks soll Ulrich Tukur unter der Regie Dietrich Brüggemanns ein weiteres Mal ermitteln; Flake, bürgerlich Christian Lorenz, soll eine kleine Rolle als Arzt haben. Arbeitstitel der Episode, den man als durchaus passend bezeichnen könnte: „Der Elefant im Raum.“

Nun hat Christiane Rösinger dem „Tatort“ abgesagt und will sich nicht als Akteurin einer Cancel Culture verstanden wissen. „Meine Ablehnung heißt nicht, dass ich den Musiker und Menschen Flake canceln will, sondern dass ich auf keine Weise mit dem System Rammstein in Verbindung gebracht werden will. Das würde allem widersprechen, was ich die vergangenen Jahrzehnte mit meiner Musik und meinen Texten vermitteln wollte“, teilte die Musikerin dem „Spiegel“ mit. Welche Rolle sie selbst in dem „Tatort“ übernommen hätte, ist unbekannt.

Hessischer Rundfunk hält an Flake fest

Der Hessische Runfunk wolle trotzdem nicht auf Flakes Auftritt verzichten. Auf Nachfrage des Magazins teilte ein Sprecher mit: „Die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen ihn wurden nicht vor Gericht gebracht. Für uns gilt die Unschuldsvermutung.“

Rammstein-Keyboarder Flake stand nicht so stark im Kreuzfeuer der seit Mai 2023 erhobenen Vorwürfe des Machtmissbrauchs wie Sänger Till Lindemann – tauchte aber durchaus im Bericht einer Frau, die Vorwürfe gegen Lindemann erhob, auf. Im Zuge der Causa Rammstein (die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen gegen Lindemann mittlerweile eingestellt) fand nicht nur die Partnerschaft zwischen Rammstein und ihrem Label Universal Music ein vorläufiges Ende; Flake musste auch seine Sendung auf Radio Eins bis auf weiteres beenden. Sein Buchverlag intensiviert die Zusammenarbeit mit ihm nicht gerade, und ein Auftritt aus „Inas Nacht wurde herausgeschnitten.

In den Sozialen Medien erfährt Christian Rösinger für ihre Mitteilung bzw. Entscheidung überwiegend Zuspruch. Viele ihrer Follower loben sie auch deshalb für ihren Entschluss, weil sie von „Tatort“-Regisseur Dietrich Brüggemann nicht viel halten – der Fernsehmacher war Mitinitiator der Aktion #allesdichtmachen, in der Prominente versucht haben, satirisch Corona-Regeln zu kritisieren, und dafür Vorwürfe des „Querdenkertums“ auf sich zog.