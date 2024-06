Rammstein sind bekannt für ihre spektakuläre Bühnenshow – geht es nach einem Bericht des „Berliner Kuriers“ sowie einer Fanseite, dürfte die Megabühne, die Rammstein seit mehreren Jahren nutzen, aber offenbar langsam in die Jahre kommen und deutliche Gebrauchsspuren und Schäden aufweisen.

Die Mega-Bühne von Lindemann, Kruspe & Co. ist mittlerweile seit vier Tourneen im Einsatz. Fans sollen immer wieder Mängel und Schäden aufgefallen sein. „Aufgrund der starken Regenfälle in Barcelona und Nijmegen wurde die Bühnenbeleuchtung schwer beschädigt: Während des Großteils des Konzerts funktionierten alle Deckenleuchten nicht und an einigen Stellen funktionierten die Lichter nicht vollständig“, heißt es in einem Posting der Facebook-Fanseite „Rammstein Leidenschaft“, in dem auch mehrere Bilder mit vermeintlichen Verschleißerscheinungen zu sehen sind. Die Bühne selbst sei „seit Tourbeginn in einem schlechten Zustand“, heißt es darin weiter.

Der „Berliner Kurier“ beruft sich außerdem auf eine Frau, die laut eigenen Angaben auf der letzten Tournee mit einem für die Band tätigen Ingenieur gesprochen hat. „Offenbar wird die Bühne nach dieser Tour ersetzt, da die aktuelle jetzt zu alt ist“, gab diese demnach an. „Hoffentlich bedeutet das mehr Shows, aber zuerst eine kleine Pause!“. Mittlerweile ist die Bühne allerdings erneut im Einsatz, das Gerücht hat sich also nicht bestätigt.

Rammstein: Das meinen Fans zur Bühnensituation

Die Meinung der Fans scheint zu diesem Thema auseinanderzugehen. „Jetzt haben ein paar Lichter nicht funktioniert. Was soll’s. Es kommt auf das Gesamterlebnis an“, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Na ja, die Bühne hat aber auch schon ein paar Jahre Tour hinter sich gebracht. Ich denke, jetzt gibt’s sowieso mal eine neue Version“, meint eine andere Person. Ein Sicherheitsrisiko will ein Fan darin nicht sehen: „Hier wird ein Bild von Oberflächenkorrosion gezeigt und die Leute machen Panik und tun so, als würde ihre Sicherheit gefährdet werden. Fahren aber ohne darüber nachzudenken über jede Brücke dieses Landes“.