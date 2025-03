Rammstein-Sänger Till Lindemann besucht Electro-Festival

Was macht eigentlich Till Lindemann von Rammstein? Er weilte zuletzt in den USA, wo er am Wochenende in Miami das Ultra Music Festival besuchte. Dort wurde er laut „Faze“ hinter der Bühne beim australischen Dubstep-Duo Knife Party (auch Pendulum) gesichtet.

Öffentlich berichtet wurde darüber nicht, dafür teilte Schlagzeuger und DJ Joe Letz – der mit dem Rammstein-Sänger bei dessen Solo-Projekt zusammenarbeitet – den Moment in einer inzwischen wieder verschwundenen Instagram-Story. Zugleich postete der Musiker auch ein Gruppenbild von Till Lindemann mit den Mitgliedern von Deadmau5.

Während der Sänger in keinem seiner seltenen Interviews laut seine Vorliebe für elektronische Musik andeutete, zeigt schon sein Solowerk deutliche Anleihen an das Genre. Zudem erlaubte er Rammstein-Remix-Versionen von Westbam und Paul van Dyk.

Till Lindemann auf „Meine Welt“-Tour

Rammstein pausieren derzeit – und werden es laut Gitarrist Paul Landers auch noch etwas länger tun. Till Lindemann ist 2025 mit seinem Soloprojekt aktiv. Im Sommer ist er bei einigen Festival-Gigs zu sehen, für Oktober bis Dezember ist die „Meine Welt“-Tour angekündigt. Gemeinsam mit Emily Ruvidich, Constance Day, Joe Letz und Daniel Lohner tritt Lindemann für 26 Arena-Konzerte in 17 Ländern an.

Nicht mehr dabei ist Jessica Ruestow. Der Musiker arbeitet nicht mehr mit der Gitarristin, wie gerade erst bekannt wurde. Auf Instagram schrieb er: „Till Lindemann startet die kommende Konzertsaison mit einem neuen Bandmitglied. Nach dem Ende der Nordamerika-Tour im Oktober 2024 trennte sich die Band von der ehemaligen Gitarristin Jessica Ruestow aufgrund kreativer Differenzen.“

Neues Bandmitglied ist die Gitarristin Dani Sophia, die wird zum ersten Mal mit beim Auftritt auf dem Rockfest in Turku (Finnland) dabei sein wird. Im Netz reagierten Fans teils kritisch, teils sehr neugierig auf die Band-Umbesetzung.