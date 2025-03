Darum trennt sich Till Lindemann von seiner Gitarristin

Till Lindemann hat per Instagram die Trennung von seiner Gitarristin Jessica Ruestow bekannt gegeben. Der Rammstein-Sänger geht ab Oktober 2025 auf „Meine Welt“-Konzertreise.

Auf Instagram schreibt Till Lindemann: „Till Lindemann startet die kommende Konzertsaison mit einem neuen Bandmitglied. Nach dem Ende der Nordamerika-Tour im Oktober 2024 trennte sich die Band von der ehemaligen Gitarristin Jessica Ruestow aufgrund kreativer Differenzen.“

Gleichzeitig gibt Lindemann die Nachfolgerin von Jessica Ruestow bekannt: „Neues Bandmitglied und Gitarristin Dani Sophia wird zum ersten Mal mit Till Lindemanns Band auf dem Rockfest in Turku auftreten. Im Herbst und Winter 2025 werden Till Lindemann und seine Band 26 Shows in 17 Ländern Europas spielen. Der Tourneestart von „Meine Welt“ ist am 29. Oktober 2025 in Leipzig.“

Till Lindemann auf Instagram:

Auf Instagram halten sich Zuspruch und Verwunderung ob des neuen Personals die Waage. „Ernsthaft? das beste Mitglied der Band entfernen?!“, schreibt einer. „Kreative Unterschiede? Ich hoffe, das ist eine schlechte Sache?“, schreibt ein anderer, was auch immer damit gemeint ist.

Ein Dritter haut richtig drauf. Da will jemand Jessica Ruestow zurück: „Ernsthaft, Till?! Wie kann man eines der besten Mitglieder der Band entfernen??! Das kann ich gerade nicht veröffentlichen!! Ich bin mir sicher, dass solche Fans begeistert waren, Jes zu sehen, aber jetzt… Kann nicht vorstellen was passiert… Ich bin sehr ehrlich, ich werde Jes immer vermissen und werde nie vergessen, was für eine tolle Arbeit sie geleistet hat, sie bringt mich immer zum Lächeln, zum Lachen und mich sicher fühlen. War sehr begeistert von der Tour, aber eigentlich hat sie etwas nachgelassen…“

Oder schlicht: „Die alte Lindemann.Band mit Peter Tägtgren und Co war spitze.“

„Warum Till die Schuld geben?“

Ein anderer Fan lässt durchschimmern, dass er aufgrund der Kachelästhetik auf Instagram mit dem Schlimmsten gerechnet hatte: „Übrigens nur so nebenbei: Ankündigungen in weiß auf dem schwarzen Hintergrund = Herzinfarkt 😂 Habt Mitleid mit uns bitte.“

Andere Fans freuen sich über den Neuzugang Dani Sophia. Und geben sich harmoniebetont: „Verstehe nicht, warum ich Kommentare sehe, die versuchen, Till dafür die Schuld zu geben? Wir wissen nicht, ob es böses Blut gab, und sie sah aus, als hätte sie bereits geplant, für eine Weile zu gehen (Ihren Job bei Till Lindemann aus ihrer Biographie zu entfernen, Bühnenkostüme zu verkaufen), sie ist wahrscheinlich einfach auf eigene Faust gegangen. Ich weiß nicht, warum manche Leute das einfach in Drama und Gerüchte verwandeln wollen.“