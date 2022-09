Rammstein-Tour-2023: Veranstalter gibt Update zu den Verkäufen

Trotz drei Zusatzshows und damit insgesamt sieben Konzerten in Deutschland – egal ob München oder Berlin, für die deutschen Rammstein-Konzerte 2023 gibt es keine Tickets mehr. Das meldete die veranstaltende MCT Agentur.

Europaweit gibt es aufgrund der hohen Nachfrage insgesamt sieben zusätzliche Auftritte. Aber auch die Zusatzshows in Wien, Brüssel und Groningen sind schon ausverkauft, allein am 3. Juni 2023 im dänischen Odense gibt es noch Karten.

Aber keine Angst: Die Rammstein-Tour führt durch insgesamt 15 europäische Länder, und für Reisefreudige gibt es aktuell noch genug Termine mit verfügbaren Tickets. Zum Beispiel in Bern am 17. und 18. Juni oder in Budapest am 11. Juli gibt es noch Karten, ebenso in Madrid oder im polnischen Chorzów.

Hier findet ihr alle Infos zum Vorverkauf bei Eventim. Mit dem waren aber nicht alle Fans zufrieden: Viele ärgerten sich über unklare Ticketzonen und zu wenige Infos.

Und noch einmal ein Überblick über die Termine:

EUROPE STADIUM TOUR 2023

22.05.2023 Litauen, Vilnius, Vingio Parkas

27.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion | Ausverkauft

28.05.2023 Finnland, Helsinki, Olympiastadion | Ausverkauft

02.06.2023 Dänemark, Odense, Dyrskueplads | Ausverkauft

03.06.2023 Dänemark, Odense, Dyrskueplads | Zusatzshow

07.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Ausverkauft

08.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Ausverkauft

10.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Zusatzshow – Ausverkauft

11.06.2023 Deutschland, München, Olympiastadion | Zusatzshow – Ausverkauft

14.06.2023 Slowakei, Trenčín, Trenčín Airport

17.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

18.06.2023 Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

23.06.2023 Spanien, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26.06.2023 Portugal, Lissabon, Estádio Da Luz

01.07.2023 Italien, Padova, Stadio Euganeo

06.07.2023 Niederlande, Groningen, Stadspark | Ausverkauft

07.07.2023 Niederlande, Groningen, Stadspark | Zusatzshow – Ausverkauft

11.07.2023 Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

15.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Ausverkauft

16.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Ausverkauft

18.07.2023 Deutschland, Berlin, Olympiastadion | Zusatzshow – Ausverkauft

22.07.2023 Frankreich, Paris, Stade de France | Ausverkauft

26.07.2023 Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion | Ausverkauft

27.07.2023 Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion | Zusatzshow – Ausverkauft

30.07.2023 Polen, Chorzów, Stadion Śląski

04.08.2023 Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium | Ausverkauft

05.08.2023 Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium | Zusatzshow – Ausverkauft