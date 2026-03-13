Randy Newman: Mein Leben in 15 Songs

„Es ist fast immer etwas, das ich auf dem Klavier spiele“, erzählt Singer-Songwriter Randy Newman dem Rolling Stone über den Entstehungsmoment seines Handwerks. Den ersten Schritt, den er in eine neue Melodie und Geschichte macht. „Es inspiriert eine Art Code. Vielleicht dumme Texte, etwas, das ich wieder loswerden kann. Aber nach ein paar Zeilen wird es zu dem, was es werden soll.

„Es war schon immer ein Job“, sagt der 81-jährige Randy Newman, der seit mehr als einem halben Jahrhundert zu den größten und renommiertesten Songwritern der amerikanischen Popmusik zählt. Und als Komponist für Animationsfilme mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. „Ich setze mich ans Klavier. Und soll mir etwas ausdenken. Das war schon immer so. Vielleicht wegen meiner Kindheit.“

Der in Los Angeles geborene und zeitweise in New Orleans aufgewachsene Newman war dazu bestimmt, in die Fußstapfen seiner Familie zu treten. Seine Onkel Alfred, Lionel und Emil Newman waren berühmte Hollywood-Komponisten. Mit insgesamt zehn Oscars und mehr als 50 Nominierungen. Randys Vater war Arzt. Aber „als Kind, das Musik studierte“, sagt Newman, „war das mein Wunschziel.“

Sechs Grammys und die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame

Er ging einen langen Weg und begann in den frühen 60er Jahren als Songwriter für andere Sänger. Viele seiner frühen Klassiker wurden zuerst von Künstlern wie Gene Pitney, Dusty Springfield und Three Dog Night aufgenommen oder wurden zu deren Erfolgen. Newmans einziger großer Hit unter seinem eigenen Namen war die fröhliche Satire ‚Short People‘ aus dem Jahr 1977. Aber seine sechs Grammys und die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2013 spiegeln den größeren, bleibenden Einfluss von Newmans gewiefter Erzählkunst, seinen pointierten sozialen Beobachtungen und seinen mitreißenden Melodien wider. Die er mit seiner einzigartigen, trockenen Stimme vorträgt.

Newmans einziges Problem, als er auf diese Liste zurückblickte: Er konnte sich nicht immer daran erinnern, wann er was geschrieben hatte. Ob es „1967 statt 1965 oder 1966“ war. Lenny [Waronker, Newmans langjähriger Produzent] würde es wissen. Ich hätte ihn fragen sollen, bevor ich das gemacht habe.

„I Love L.A.“

Ich habe „I Love L.A.“ geschrieben, weil Don Henley zu mir sagte: „Alle schreiben Songs über L.A., Leute, die nicht von hier sind. Du bist von hier. Warum schreibst du nicht auch einen?„ Der Song hat etwas aggressiv Ignorantes an sich. Ignorant und stolz darauf. Es ist nichts gegen die Beach Boys und Cabrios einzuwenden. Aber der Typ redet über den Penner und schreit trotzdem ‚Wir lieben es‘. Mein Cousin Tim Newman hat das Video gedreht [eine Tour durch die Strände und Hotspots von L.A. mit Newman am Steuer eines Buick-Cabriolets]. Er hat auch die Videos für … wie heißen diese Blues-Typen mit den langen Bärten noch mal? [Lange Pause] ZZ Top! Das war ein fröhlicher Dreh. Die Leute [die den Refrain singen] sind ziemlich glücklich.

„I Think It’s Going to Rain Today“

Das war vielleicht 1964 oder 1963. Ich hatte vielleicht die ersten beiden Akkorde der Melodie, wo die Stimme einsetzt. Ich habe diese vanilleartigen Akkorde immer geliebt. Ganz im Stil von Stephen Foster. Und als ich meinen Stil gefunden hatte, habe ich ihn festgeschrieben. Die Musik ist emotional. Sogar schön. Und die Texte sind es nicht. Ehrlich gesagt hat mich der Song wegen seiner Düsternis gestört. Er wirkte unreif und zu rührselig. Aber Judy Collins hat eine großartige Version davon gemacht [1966]. Die Coverversion von UB40 [1980] war interessant. Und ich habe für Barbara Streisand Klavier gespielt, als sie ihn aufgenommen hat [1970]. Mann, ist der gut. Sie hat eine Wahnsinnsstimme.

„Davy the Fat Boy“

Der Song wird von einem Betrüger gesungen, der Eltern erzählt, dass er sich um ihren Sohn kümmern wird, der ein Freak ist – im Sinne des Karnevals. Das hat vielleicht etwas mit meinem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, aber das dachte ich nicht, als ich es geschrieben habe. Der Erzähler – es fällt schwer, Mitleid mit ihm zu haben. Die meisten meiner Erzähler haben mehr sympathische Eigenschaften. Aber dieser nicht. Er ist kein guter Kerl. Ich habe Fehler mit dem Orchester gemacht und es zu langsam arrangiert. Dannmusste ich den Gesang aufnehmen, und das war, als würde man einen Berg bauen, den man nicht besteigen kann. Es war brutal.

„Have You Seen My Baby“

Ich habe die Bläser für Fats Domino arrangiert, als er das 1969 aufgenommen hat. Ich habe es für mich geschrieben. Aber als er es spielte, war es, als würde er mich imitieren, wie ich ihn imitiere. Er ist einer meiner fünf Lieblingskünstler aller Zeiten. Vielleicht liebe ich Fats so sehr, weil ich die Leute in New Orleans so reden gehört habe. Und es istMusik, die man leicht mögen kann. Meine natürliche Ausdrucksweise ist der Shuffle. Dr. John kann meine Sachen großartig spielen.

„Mama Told Me Not to Come“

Eric Burdon [von den Animals] hat das 1966 aufgenommen. Es geht um einen Typen, der auf eine Party geht und ein bisschen Angst hat. Die erste Zeile [„Will you have whiskey with your water/Or sugar with your tea“] hatte eine vage Verbindung zu Acid. Ich Ich kann mich nicht erinnern, dass mich das damals gestört hat. Wenn ich so naiv war – was möglich ist –, würde ich es nicht zugeben. Der Klavierlick war der Auslöser. Three Dog Night machten den Song [1971] zu einem Hit, aber ich habe nicht viel Geld damit verdient. Vielleicht war ich [mit den Veröffentlichungsvorschüssen] im Rückstand. Ich erinnere mich, dass einen Scheck über 6000 Dollar. Ich fragte: „Wo ist der Rest?“ Sie sagten: „Na ja, weißt du …“

„Sail Away“

Es gab einen Produzenten, den Ehemann der [Schauspielerin] Leslie Caron. Er wollte einen Film drehen, in dem er diesen Künstlern – Leuten wie Van Morrison, Jimi Hendrix, mir – zehn Minuten Zeit, um zu tun, was wir wollten. Der Film wurde nie gedreht. Aber ich hatte diese Idee von einem Sklavenschiff und einem Seemannslied – dieser Typ steht auf einer Lichtung und singt vor einer Menge Eingeborener. Die Menschen in meinen Songs wissen nicht, dass sie schlecht sind. Sie denken, sie sind in Ordnung. Ich wollte nicht einfach sagen: „Sklaverei ist schrecklich.“ Das ist zu einfach. Ich habe nicht ‚Roots‘ gemacht. Kannte Bobby Darin ziemlich gut. Er hat das [1972] gecovert, aber er war so ein musikalischer Typ, dass er den Sinn nicht verstanden hat. Er sagte: ‚Kleiner, komm nach Amerika.‘ Etta James hat es gemacht. Und ich garantiere Ihnen, dass sie genau wusste, worum es ging.

„Lonely at the Top“

Ich habe den Song für Frank Sinatra geschrieben. Bei Warner Bros. Records gab es eine massive Kampagne, um Frank einen Hit zu verschaffen. Ich dachte – vielleicht dummerweise –, dass er bereit wäre, sich über diesen „Lehn-dich-an-den-Laternenpfahl“-Scheiß lustig zu machen. „Oh, ich bin so einsam und elend und der größte Sänger der Welt.“ Habe diesen Teil von ihm nie geglaubt. Dachte, er würde das zu schätzen wissen. Ich habe ihm den Song in seinem Büro auf dem Warner-Bros.-Gelände vorgespielt. Seine Reaktion? Nichts. Er sagte: „Weiter.“ Ich habe auch „I Think It’s Going to Be Alone“ gespielt. Ich spielte auch ‚I Think It’s Going to Rain Today‘. Er sagte: ‚Das gefällt mir.‘ Aber er konnte seine Verbitterung gegenüber der Musik junger Leute nicht verbergen.

„Louisiana 1927“

Ich erinnere mich, dass meine Tante von dieser Flutkatastrophe [der großen Mississippi-Flut von 1927] erzählte. Sie arbeitete irgendwann einmal für [Gouverneur] Huey Long in New Orleans. Good Old Boys sollte ein Konzeptalbum werden. Ich schrieb „Rednecks“. Und hatte dann das Gefühl, dass ich mehr für diesen Typen tun musste. Erklären, warum er so war, mit „Birmingham“, „Whirlwind“ und ‚Louisiana 1927‘ erklären. Der Refrain [“They’re tryin‘ to wash us away“]. Das ist der Norden. Es ist das Gefühl, dass der Rest des Landes sie am liebsten verschwinden sehen würde. Das ist heute viel relevanter. Das ganze Land fühlt sich an wie ein Sumpf.

„Short People“

Ich brauchte einen „aufmunternden“ Song für diese Platte. Und da kam mir einfach „Short People“ in den Sinn. „Short people got no reason …“ Ich habe mich daran aufgehängt [summt die Klaviermelodie]. Die Reaktion hat mich überrascht. Da der Song ein Hit war [er erreichte Platz zwei der Charts], erreichte er auch Leute, die nicht auf Ironie aus waren. Für sie bedeuten die Worte genau das, was sie sagen. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, ein kleines Kind in der Junior High School zu sein. Ich habe darüber nachgedacht, bevor ich die Platte herausgebracht habe. Aber dann dachte ich: „Was soll’s?“ Ich weiß, was ich gemeint habe. Der Typ in diesem Song ist verrückt. Man konnte ihm nicht glauben.

„One More Hour“

Ich bin über einen Umweg zum Film gekommen. Über das Songschreiben, statt zuerst Filme zu machen. Bei der Filmmusik ist alles für den Film da. Was nicht auf der Leinwand zu sehen ist, macht man nicht. Man gibt bei jeder Gelegenheit sein Bestes für den Film. Bei diesem Song [dem ersten von Newmans 20 Oscar-Nominierungen] hatte ich bereits das Thema für den Film. Ich habe eine Gegenmelodie hinzugefügt, damit es eine Art Melodie wird. Es ist über den Abspann [gesungen von Jennifer Warnes]. Aber es muss mit dem Rest des Films harmonieren. Ich hätte diesen Song nicht für mich selbst geschrieben. Aber die Songs für Filme sind für mich eine Chance, mit meinen Texten genau den Mittelweg zu finden. Ich kann Dinge schreiben, die einfacher sind.

„Feels Like Home“

Ich habe das Original gelesen, Goethes „Faust –Erster Teil“. Es ist, als würde man auf einen großen Geist stoßen, jemanden, der alles in der Welt lernen will. Etwas in mir wollte die Verherrlichung herausnehmen. Ich machte daraus einen Neuling an der Notre Dame, der nicht weiß, was er will. Ich hatte ein Drehbuch und zeigte es [dem Regisseur] Mike Nichols. Er sagte: „Der Junge hat keine Entwicklung. Ihm passiert nichts.“ Aber mir gefiel das. Das sorgt für einen grauen Abend im Theater [lacht]. Ich habe Henley, Elton John und Linda Ronstadt die Lieder singen lassen. Ich habe dieses Lied für Bonnie Raitt geschrieben. Damit sie es dem Teufel vorsingt, um ihn zu täuschen. Bonnie ist großartig darin. Aber irgendetwas stimmt mit mir nicht. So verworren muss es sein, damit ich verdammte Liebeslieder schreiben kann.

„You’ve Got a Friend in Me“

Toy Story war mein erster großer Animationsfilm. Das ist etwas anderes als ein normaler Spielfilm. Wenn Tom Hanks in einem Film hinfällt, macht man nicht unbedingt [imitiert den Rhythmus von jemandem, der eine Treppe hinunterfällt]. Aber wenn [der Spielzeugcowboy] Woody hinfällt, sieht es nicht richtig aus, wenn man diesen Sound nicht hat. Der Song [Newmans erster Oscar-Gewinner] handelt von der Freundschaft zwischen Woody und dem Jungen Andy. Ich habe nach Adjektiven gefragt. Sie gaben mir „freundlich“, „tröstend“. Ich habe sie ernst genommen. Zeichentrickfiguren haben erwachsene Emotionen. Genau wie die Figuren in „Dunkirk“. Ich habe definitiv meinen Platz in der Animation gefunden. Aber ich bin auf eine Rolle festgelegt worden. Ich bekomme keine Angebote wie „Out of Africa“. Ich würde sie machen. Sie sind einfacher. In Zeichentrickfilmen hört man nie auf. In einem Drama springen sie nicht ständig hin und her.

„A Few Words in Defense of Our Country“

Das stand in der New York Times [der Text wurde 2007 als Leitartikel veröffentlicht]. Ich habe es geschrieben, weil ich dachte, dass die [zweite] Bush-Regierung eine der schlimmsten meiner Lebenszeit sein würde. Vielleicht sogar die schlimmste, die wir je haben würden. Ich hätte nie gedacht, dass [Donald Trump] ihn wie Winston Churchill aussehen lassen würde. Die Vergleiche in dem Song sind lächerlich, wenn es heißt, Bush sei nicht so schlimm wie die Cäsaren. Er ist nicht so schlimm wie [der römische Kaiser] Tiberius. Weil er keine kleinen Jungen umgebracht hat. Er ist kein Hitler oder Stalin. Aber wenn ich diesen Song heute spiele, kommt er viel besser an. Wer hätte das ahnen können?

„Putin“

Ich habe vor zweieinhalb Jahren damit angefangen. Ich habe [den russischen Präsidenten] Wladimir Putin auf diesen Bildern ohne Hemd gesehen. Was zum Teufel will er? Er ist der mächtigste Mann der Welt. Und er will Tom Cruise oder Brad Pitt sein. Der Song ist weniger kritisch, als ich gedacht hatte, obwohl der Ton am Ende bedrohlich wird. Wenn es nur ein Witz ist, hat es für mich einen Wert. Es ist weniger wert, wenn es nichts anderes dahinter gibt. Aber ich kann den Leuten nicht sagen, was sie aus einem Song heraushören sollen. Wenn ich „Rednecks“ vor einem Publikum spiele und sie sagen „Wir sind Rednecks, ja!“, stört mich das. Das trifft mich persönlich.

„She Chose Me“

Ich habe ihn vor langer Zeit für eine Fernsehsendung namens „Cop Rock“ geschrieben. Eine bizarre Mischung aus Polizeiserie und Musical aus dem Jahr 1990, in der es um einen relativ hässlichen Mann mit einer schönen Frau ging. Aufträge sind das, was ich am besten kann. Das fällt mir leicht und ich mache es gut. Die Leute sagen: „Ist das nicht Ausverkauf?“ Nein, das bin ich. Wenn Sie wollen, dass ich einen Song über einen albanischen Gärtner schreibe, der nach Bulgarien zieht, dann mache ich das. Ich bin professioneller Songwriter. Und das ist für mich in Ordnung.