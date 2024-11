Trump-Triumph, nach Randy Newman: Das letzte Hurra der Rednecks

Es gibt einen Song von Randy Newman, „Rednecks“, aus dem Jahr 1974. Darin beschreibt er einen amerikanischen Typus, den jovialen Südstaatler. Über einen vergessenen Politiker jener Zeit singt er (als jovialer Südstaatler): „He may be a fool but he’s our fool.“ Das Album heißt „Good Old Boys“.

Die Good Old Boys sind heute die alten weißen Männer. Sie haben für Donald Trump die Wahl gewonnen. Nicht mehr lange werden sie die amerikanische Gesellschaft bestimmen. Es war das letzte Hurra der Good Old Boys.

Randy Newman – „Rednecks“:

Andererseits bekam Kamala Harris auch nicht ausreichend viele Stimmen von anderen Kohorten. Ich kenne keine Evangelikalen und keine Farmer, aber während des Wahlkampfs hörte ich immer wieder: „Er ist rücksichtslos, aber der Job muss gemacht werden.“ Welcher Job? Ein Kilo Hackfleisch für drei Dollar? Immigranten fernhalten? Zölle erheben? Diesen Protektionismus gab es nach dem Ersten Weltkrieg.

„In Trumps Amtszeit musste ich weniger bezahlen, die Inflation ist zu hoch“, sagt ein Rancher in Texas, der Land im Umfang von San Marino besitzt. In beschaulichen Zirkeln werfen sie Hufeisen in Geisterstädten. In einem winzigen Dorf in Arizona sitzen die Republikaner in einem Saloon wie in einem Film von Howard Hawks und scherzen: „Es gibt ein oder zwei Demokraten hier, aber die kommen nie herein.“

Ist die arbeitende Bevölkerung sicher, dass Trump ihr Narr ist?

Die Arbeiter zeigen Fabriken, in denen früher 5.000 Menschen gearbeitet haben und jetzt 2.000. Es gibt Filme darüber, es gab sie immer. „The Deer Hunter“ von Michael Cimino und„“Blue Collar“ von Paul Schrader. Das war in den 70er-Jahren.

Im Jahr 1946 machte William Wyler einen traurigen und wunderschönen Film über die Amerikaner, die im Krieg waren, „The Best Years Of Our Lives“. Die brachen an.

Alice Weidel gratulierte heute Donald Trump: „Nicht das woke Hollywood hat gewonnen, sondern die arbeitende Bevölkerung in den USA.“

Aber ist die arbeitende Bevölkerung sicher, dass Trump ihr Narr ist?