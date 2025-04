The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Ranking: Die 10 besten Songs der Eagles

10. „Peaceful Easy Feeling“

Jack Tempchin war ein junger Singer-Songwriter, der in der Kaffeehaus-Szene von San Diego auftrat. Er schrieb eine kleine Ode an das sorglose Leben und die neue Liebe. Die fiel Glenn Frey auffiel, als die Eagles gerade erst zusammenkamen. Mit einer Entscheidung, die enorme Auswirkungen auf Tempchins finanzielle Zukunft hatte, nahmen die Eagles das Lied auf ihr Debütalbum auf. Es war die dritte Single aus ihrem Debütalbum von 1972 und erreichte Platz 22 der Hot 100.

Heute kennen viele Menschen das Lied als die Melodie, die im Taxi des Dude in The Big Lebowski gespielt wird. Als er sich darüber beschwert, dass er „die verdammten Eagles hasst“, wirft ihn der Taxifahrer sofort raus. Sie sind locker drauf. Aber die Eagles sind nach wie vor eine höchst umstrittene Band.

9. „Wasted Time“

Don Henley machte kurz vor Beginn der Arbeit der Band an Hotel California eine bittere Trennung von der Innenarchitektin (und zukünftigen Schmuckdesignerin) Loree Rodkin durch. All seinen Kummer und sein Bedauern legte er in „Wasted Time“ („Verschwendete Zeit“).

„Ich hätte so viele Dinge tun können, Baby“, singt er. „Wenn ich nur aufhören könnte, mich zu fragen, was ich zurückgelassen habe. Und mir Sorgen um diese verschwendete Zeit zu machen.“ Die traurige Ballade (komplett mit Streichern) beendet die erste Seite des Albums. Eine symphonische Reprise läutet die zweite Seite ein. Es war nie eine Single. Aber die Fans liebten es. Und es war ein Highlight des 1994 erschienenen Reunion-Albums Hell Freezes Over der Band.

8. „I Can't Tell You Why"

8. „I Can’t Tell You Why“

Der Bassist Timothy B. Schmit schloss sich den Eagles kurz vor Beginn ihrer langen und anstrengenden Arbeit am Album The Long Run von 1979 an. Er präsentierte Don Henley und Glenn Frey eine sehr grobe Version von „I Can’t Tell You Why“, die diese zu einem Song ausarbeiteten, der im Frühjahr 1980 die Radiosender dominierte.

Schmit hatte nicht viel Zeit zum Feiern. Die Gruppe löste sich nur wenige Monate später auf. Aber er hatte einen großartigen Song, den er auf zukünftigen Tourneen mit Ringo Starr und seiner All Starr Band singen konnte. Seit der Wiedervereinigung der Eagles vor 21 Jahren ist es bei jedem Auftritt sein Spotlight-Song.

7. „Lyin‘ Eyes“

Die Eagles waren bereits eine ziemlich beliebte Band, bevor sie im Sommer 1975 One of these Nights veröffentlichten. Aber dieses Album brachte ihnen einen ganz anderen Erfolg. Es war ihre erste LP, die es auf Platz 1 der Billboard-Albumcharts schaffte. Und die Singles waren überall im Radio zu hören.

„Lyin‘ Eyes“ wurde von Don Henley und Glenn Frey eines Nachts geschrieben, als sie ein junges Paar beim Gespräch beobachteten. Und sich vorstellten, dass sie sich mitten in einer geheimen Affäre befänden. Der Song erreichte Platz 2 der Hot 100. Es schien, als könnte die Band nicht noch beliebter werden. Aber niemand wusste, was sie für 1976 geplant hatten.

6. „One of These Nights“

Die ersten beiden Alben der Eagles wurden von Glyn Johns produziert. Aber er betrachtete die Band in erster Linie als Country-Rock-Gruppe. Die Gruppe hatte das Gefühl, dass er ihr Wachstum einschränkte. Siewarf ihn mitten in den Sessions für On the Border zugunsten des James-Gang-Produzenten Bill Szymczyk raus.

Als sie 1975 One of These Nights aufnahmen, hatte Szymczyk die volle Kontrolle. Das Ergebnis war ein rockigeres Album, das nicht zuletzt durch die Mitwirkung von Don Felder an der Gitarre unterstützt wurde. Der Titelsong ist ein großartiges Beispiel für Henleys Gesang und Felders Gitarrenspiel. Er schoss auf Platz 1 der Hot 100. Und etablierte die Gruppe als eine der größten Rockbands der 1970er Jahre.

5. „Take It to the Limit“

Armer Randy Meisner. Der Bassist war von Anfang an bei den Eagles, als sie noch Linda Ronstadts Begleitband waren. Und er spielte eine große Rolle bei der Gestaltung ihrer charakteristischen Harmonien. Er spielt auf fünf ihrer sechs Alben aus den 1970er Jahren. Und sang die Hauptstimme in ihrem riesigen Hit „Take It to the Limit“ von 1975.

Aber er ist ein schüchterner Typ, der es nicht mochte, ihn bei Konzerten zu singen. Das führte zu allerlei Spannungen. Er verließ die Gruppe 1977, nachdem er sich hinter der Bühne mit Glenn Frey in einen heftigen Streit verwickelt hatte.

Als sich die Gruppe 1994 neu formierte, war es sein Nachfolger Timothy B. Schmit, der den Anruf erhielt. Wenn sie das Lied heute bei Konzerten spielen, übernimmt Frey den Gesang.

4. „The Last Resort“

„The Last Resort“ mag nur die B-Seite von ‚Life in the Fast Line‘ gewesen sein. Aber Don Henley hat immer behauptet, dass das Epos von 1976 eines seiner besten Werke ist.

„Der Kern des Liedes war, dass wir, wenn wir etwas Gutes finden, es durch unsere Anwesenheit zerstören. Allein durch die Tatsache, dass der Mensch das einzige Tier auf der Erde ist, das in der Lage ist, seine Umwelt zu zerstören“, sagte er 1978 dem Rolling Stone. „Die Umwelt ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Um zu versuchen, etwas gegen die meiner Meinung nach vollständige Zerstörung der meisten Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen, zu unternehmen. Wir haben unsere Zukunft für Gewinn und Gier verpfändet.“

Das Lied beginnt in Providence, Rhode Island, und geht quer durch Amerika bis in die hawaiianische Stadt Lahaina. Auf dem Weg dorthin wird aufgezeichnet, wie die Amerikaner ihr eigenes Land ausgebeutet und zerstört haben. „Wir befriedigen unsere endlosen Bedürfnisse und rechtfertigen unsere blutigen Taten“, singt Henley. „Im Namen des Schicksals und im Namen Gottes.“

3. „Take It Easy“

Einige Jahre bevor sie zu zwei der erfolgreichsten Rockstars der Welt wurden, waren Jackson Browne und Glenn Frey zwei erfolglose Songwriter, die im selben Wohnhaus in Los Angeles lebten. Eines Tages, als sie zusammen abhingen, zeigte Browne Frey eine frühe Skizze eines Songs, den er nicht ganz fertigstellen konnte.

Frey gefiel, was er hörte. Und ermutigte ihn, es zu Ende zu bringen, wobei er ihm schließlich selbst dabei half. Das Ergebnis war der Titelsong des Debütalbums der Eagles und ihre erste Hit-Single. Es brachte Country-Rock zu den Massen. Und unabhängig davon, wie viel Erfolg sie seitdem hatten, bleibt es eines ihrer beliebtesten Lieder.

2. „Desperado“

Der unerwartete Erfolg des ersten Eagles-Albums war für die Gruppe ziemlich schockierend. „Wir sind ausgeflippt“, sagte Don Henley. „Also haben wir [für unser nächstes Album] Desperado gemacht, von dem wir dachten, dass es unser großes künstlerisches Statement über die Übel von Ruhm und Erfolg sein würde, mit einer Cowboy-Metapher.“

Es handelt sich um ein loses Konzeptalbum über die Dalton-Cowboy-Bande. Der Titeltrack ist eine traurige Klage über das einsame Leben auf dem Weg. Es wurde nie als Single veröffentlicht, obwohl die langjährige Freundin der Gruppe, Linda Ronstadt, es 1973 coverte und einem großen Publikum zugänglich machte. Es wurde in den letzten 40 Jahren bei jedem Eagles-Konzert aufgeführt. Oft als allerletztes Lied des Abends.

1. „Hotel California“

Nicht viele Popsongs wurden so genau auf ihre Texte hin analysiert wie „Hotel California“. Seit der Veröffentlichung vor fast 40 Jahren sind die Fans von fast jeder Zeile besessen. Ist die Zeile „Steely knives“ eine Anspielung auf Steely Dan? Was genau sind Colitas? Geht es im ganzen Lied insgeheim um den Teufel? Weiß Don Henley nicht, dass Wein streng genommen keine Spirituose ist?

Der Kritiker des Plain Dealer, John Soeder, bat Don Henley 2009 um eine Antwort. Und zu diesem Zeitpunkt konnte er seine Frustration über die ständigen „Hotel California“-Fragen nicht mehr zurückhalten. „Sie sind nicht der Erste, der den Text völlig falsch interpretiert und die Metapher übersieht“, sagte er .

„Glauben Sie mir, ich habe in meinem Leben genug alkoholische Getränke konsumiert, um zu wissen, wie sie hergestellt werden. Und wie die richtige Nomenklatur lautet. Aber diese Zeile im Lied hat wenig oder gar nichts mit alkoholischen Getränken zu tun. Es ist eine gesellschaftspolitische Aussage. Ich bedaure nur, dass ich sie Ihnen im Detail erklären müsste, was den Zweck der Verwendung literarischer Mittel beim Songwriting zunichte machen und die Diskussion auf ein albernes und irrelevantes Argument über chemische Prozesse herabwürdigen würde.“

Huch. Wir vermuten, dass es nicht einfach ist, ein beliebtes Lied zu schreiben, über das die Leute mehr erfahren wollen. Das Lied begann als Demo von Don Felder, das von Don Henley und Glenn Frey zu einem fertigen Stück ausgearbeitet wurde. Felder ist nach wie vor sehr stolz auf das Lied. Auch wenn er seit 2000 keine Gelegenheit mehr hatte, es mit den Eagles zu spielen. Ihre Trennung war so hässlich und prozesslastig, dass Don Henley ihn in Interviews nur noch „Mr. Felder“ nennt.