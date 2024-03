Werden die Eagles die nächste Band in der Las Vegas Sphere sein?

Möglicherweise werden die Eagles noch dieses Jahr eine Las-Vegas-Residency in der Sphere beginnen. Genaue Daten oder die Gesamtzahl der Shows wurden allerdings bisher nicht bekannt gegeben. Das meldet die „New York Post“.

Sphere-Residency soll wohl im September beginnen

Die amerikanische Band soll angeblich einen 10-wöchigen Aufenthalt in Las Vegas verbringen – und zwar noch dieses Jahr von September bis Dezember. Ein Sprecher des Veranstaltungsortes lehnte es jedoch ab, das Gerücht zu kommentieren und sagte der Zeitung: „Wir kommentieren keine Künstler, die im Sphere auftreten, außer denen, die bereits angekündigt wurden.“

Die Eagles sind aktuell noch inmitten ihrer „Long Goodbye“-Tour und würden diese mit einer Konzertreihe in der Sphere verlängern. Der letzte Termin ihrer Welttournee ist aktuell der 15. Juni mit einem Konzert in Arnheim in den Niederlanden. Die Abschiedstour der Band begann im September 2023, soll aber voraussichtlich noch bis 2025 laufen. Die Eagles-Mitglieder Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill und Deacon Frey „werden so viele Shows in jedem Markt spielen, wie ihr Publikum danach fragt“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Eagles würden in die Fußstapfen von U2 treten

Die Eagles wären nicht die erste Band, die eine Reihe von Auftritten in der modernen Arena in Las Vegas hätte. U2 beendeten erst kürzlich ihre Residency, die von September 2023 bis März 2024 ging. Ihr Nachfolger ist die amerikanische Rockband Phish, die im April für vier Abende zu Gast sein wird. Anschließend übernimmt Dead & Company im Mai und Juni.