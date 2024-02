Don Henley schäumt und gesteht im Prozess um gestohlene Eagles-Songtexte

Am Montag saß Don Henley im Zeugenstand eines Gerichts in Manhattan und tat sein Bestes, um sich und seine Gefühle zu beherrschen. Aber hin und wieder konnte der fettgedruckte Zeuge in einem Prozess, in dem es um angeblich gestohlene handgeschriebene Texte zu Songs von „Hotel California“ von den Eagles ging, nicht anders.

So zum Beispiel, als Henley gefragt wurde, ob er sich daran erinnere, dem Schriftsteller Ed Sanders vor mehr als 40 Jahren Blöcke mit Textentwürfen zur Recherche für die geplante Eagles-Biografie der Gruppe geschickt zu haben. „Ich kann mich nicht daran erinnern, ihm angeboten zu haben, ihm Textblöcke zu schicken“, erwiderte der weißhaarige Henley, der einen dunklen Anzug, eine Krawatte und ein weißes Hemd trug. „You know what? Es spielt keine Rolle, ob ich sie in einem U-Haul-Truck quer durchs Land gefahren und vor seiner Haustür abgeladen hätte. Er hatte kein Recht, sie zu behalten oder zu verkaufen.“

Dieser Moment war einer von mehreren erschütternden Momenten in dem Strafprozess, der letzte Woche vor dem Obersten Gerichtshof von New York begann und an dem drei Männer beteiligt sind, die beschuldigt werden, sich zum Verkauf dieser angeblich gestohlenen Textblöcke verschworen zu haben. Die Angeklagten – Glenn Horowitz, Craig Inciardi und Edward Kosinski – haben auf nicht schuldig plädiert und behauptet, sie hätten nicht gewusst, dass die Blöcke gestohlen worden waren. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Männer hätten sich Geschichten über die Herkunft der Blöcke ausgedacht und Sanders (der nicht angeklagt wurde) habe einen Vertrag mit den Eagles verletzt, indem er das Material nicht an die Band zurückgab, nachdem er sein nie veröffentlichtes Buch fertiggestellt hatte.

In den siebziger Jahren waren die Eagles dafür bekannt, dass sie genug Alben verkauften, um eine ganze Flotte von Volkswagen-Wohnmobilen zu füllen, und dass sie im Aufnahmestudio extrem perfektionistisch vorgingen. All das – und ein Einblick in den hedonistischen Lebensstil, der mit ihnen und ihren L.A.-Rockkollegen in dieser Zeit verbunden war – prallte am vierten Prozesstag vor Gericht aufeinander.

Während der anfänglichen Befragung durch den stellvertretenden Staatsanwalt Aaron Ginandes wurde Henley (der auf dem Weg in den Gerichtssaal von drei Leibwächtern begleitet wurde) gefragt, wie viele Alben die Eagles verkauft hätten („über 150 Millionen Alben weltweit“) und erläuterte die Methode, die er und sein Partner Glenn Frey anwandten, um gemeinsam Songs zu schreiben. Die beiden mieteten ein Haus in Los Angeles, wachten mitten am Morgen auf, kochten Kaffee und begannen, Ideen, Bilder und Gitarren- oder Klavierakkorde auszutauschen. Die beiden benutzten auch gelbe oder weiße Blöcke (die sie in einem Schreibwarengeschäft am Ventura Boulevard kauften, wie Henley sich erinnert), um Texte und Melodien zu formen.

Auf die Frage nach der Auflösung der Eagles, die 1982 bekannt gegeben wurde, sagte Henley, er sei „am Boden zerstört“ gewesen, als Frey (der Gründer der Band und, wie aus juristischen Unterlagen hervorgeht, ihr „Präsident“) ihn anrief und ihm mitteilte, dass es vorbei sei. „Die Band bedeutete alles für mich“, sagte Henley. „Wir haben versucht, es geheim zu halten“, fuhr er fort und fügte hinzu, dass er und Irving Azoff, der Manager der Band, „die Hoffnung hegten, dass Mr. Frey seine Meinung ändern würde“.

Dieses Geständnis führte zu einem weiteren verblüffenden Moment des Tages, als Ginandes Henley unvermittelt fragte: „Wurden Sie jemals wegen eines Verbrechens verurteilt?“ Im Vorfeld des Prozesses hatten die Verteidiger bei Richter Curtis Farber um das Recht gebeten, auch Fragen zu weniger schmeichelhaften Aspekten von Henleys Vergangenheit zu stellen. In einem Versuch, die Geschichte zu neutralisieren, brachte die Staatsanwaltschaft sie zuerst zur Sprache. In gemäßigtem Ton erzählte Henley von einer bestimmten Nacht im Jahr 1980, über die in der Vergangenheit nur sporadisch berichtet wurde. „Ich wollte der Depression entkommen, in der ich mich befand, und machte einen Fehler“, sagte er. Dann erinnerte er sich, wie er nach einem Treffen mit Mitgliedern der Eagles-Besatzung, die dann abreisten, eine Puffmutter anrief. Ein paar Stunden später erschien eine junge Frau (die er für 20 oder 21 Jahre alt hielt) bei ihm zu Hause in Los Angeles.

Langsam und bedächtig redend, unterhielten sich die beiden, nahmen etwas Kokain und schliefen schließlich ein. Einige Stunden später bekam die junge Frau Krampfanfälle, und Henley sagte, er habe den Notruf gewählt, obwohl „es ihr gut ging, als sie kamen“. Die Polizei kehrte später zurück und verhaftete sowohl Henley als auch die Frau: „Sie fanden Drogen in meiner Wohnung“, antwortete Henley auf die Frage nach dem Grund. Da sich herausstellte, dass die Frau „16 oder 17 Jahre alt“ war, wie Henley sagt, bekannte er sich zu einer Anklage wegen Beihilfe zur Straffälligkeit einer Minderjährigen, wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und musste eine Geldstrafe von 2.500 Dollar zahlen. „Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen, die ich bis heute bedauere“, sagte er. „Ich habe 44 Jahre lang damit leben müssen. Ich lebe heute in diesem Gerichtssaal damit. Schlechte Entscheidung.“

Nachdem dieses Geständnis zumindest vorläufig aus dem Weg geräumt schien, wandte sich die Befragung dem unveröffentlichten Buch von Sanders zu. Wer sich fragte, wie der Anführer der Ostküsten-Performance-Rockband „The Fugs“ dazu kam, ein Buch über eine Band zu schreiben, die das genaue Gegenteil von ihm war, wurde von Henley eines Besseren belehrt. Er erklärte, dass Sanders Frey kennengelernt hatte, als der Schriftsteller 1969 nach Los Angeles gezogen war, um ein Buch über Charles Manson zu schreiben.

Henley sagte, er habe nicht gewusst, was er von Sanders halten sollte, vor allem, als Sanders eine Zeit lang in Freys Wohnung übernachtete und sie bat, die ganze Nacht wach zu bleiben, in Schichten und mit einer Pistole, für den Fall, dass Mitglieder der Manson Family „durch das Fenster“ kämen. Henley sagte, er habe immer noch Zweifel, ob Sanders für das Projekt geeignet sei: „Er war ein selbsternannter Beatnik der alten Schule und behauptete, bei der Gründung der Gegenkultur dabei gewesen zu sein. Er schien mir nicht die richtige Person zu sein, um über eine Westküstenband zu schreiben.“

Laut Zeugenaussagen legte Sanders 1980 etwa 100 Seiten der in Arbeit befindlichen Biografie der Band zur Durchsicht und Genehmigung vor. Henley gab zu, dass er von dem, was er las, „enttäuscht“ war. „Ich dachte nicht, dass es substantiell war“, sagte er. „Einiges davon war karikaturistisch“ und enthielt „Beatnik-Jargon, der manchmal anachronistisch und kitschig wirkte“. Aus Verzweiflung darüber, dass es ein besseres Buch werden sollte, erklärte sich Henley bereit, Sanders Zugang zu den Textblöcken zu gewähren, damit der Autor sich eingehender mit den kreativen Methoden der Band befassen konnte. Die Blöcke wurden dann in einer Scheune auf Henleys Bio-Bauernhof in Malibu aufbewahrt, zusammen mit Gartengeräten und Plattenverkaufsplaketten.

Was dann geschah, ist der Knackpunkt des Prozesses. Laut einem 1979 von der Band und Sanders unterzeichneten Vertrag gehörten den Eagles alle Materialien, die sie ihm für seine Recherchen zur Verfügung stellten. Was die Textblöcke betrifft, so behauptete Henley: „Diese Materialien waren privat und persönlich und sollten nicht von der Öffentlichkeit oder irgendjemand anderem gesehen werden … Die Textblöcke sind ein Arbeitsprodukt. Sie sind im Grunde genommen der Abfall, wenn man so will, der beim Songwriting übrig bleibt, und das sind die Dinge, die niemand sehen soll.“ Er behauptete, er habe Sanders nie die Erlaubnis gegeben, sie zu „behalten“.

Henley behauptete, er habe erst 2012 von den fehlenden Textblöcken erfahren, als mehrere Seiten auf Kosinskis Website Gotta Have Rock and Roll zur Versteigerung angeboten wurden. Kosinski und Inciardi hatten die Blöcke von dem angesehenen Raritätenhändler Horowitz gekauft, der seinerseits Sanders dafür bezahlte. Diese Entdeckung veranlasste Henley, seinen Anwalt anzurufen und eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. „Ich glaube, dass auf meinem Grundstück ein Diebstahl stattgefunden hat“, sagte er und fügte hinzu, „und dass Ed Sanders sie gestohlen hat“.

Henley hielt es für den praktischsten und zweckmäßigsten Weg, die Angelegenheit hinter sich zu lassen, und sagte, er habe die Seiten für 8.500 Dollar gekauft. Henley gab jedoch an, dass er es ablehnte, weitere Seiten zu kaufen, die 2014 und 2016 auf der Sotheby’s-Website erschienen und die einige der Angeklagten mit arrangiert hatten. Henley gab zwar zu, dass er sich die 90.000 Dollar für den Kauf des zweiten, größeren Loses leisten konnte, sagte aber: „Ich war schon einmal erpresst worden und wollte es nicht noch einmal tun und mein eigenes Eigentum zurückkaufen … Mir wurde klar, dass es da draußen noch viel mehr Material geben musste.“

Während des Kreuzverhörs durch die Anwälte der Verteidigung wurde Henley nicht zu jener Nacht im Jahr 1980 befragt – zumindest noch nicht -, aber es wurden ihm Kopien eines ermutigenden Briefes gezeigt, den er Anfang der achtziger Jahre an Sanders geschickt hatte („das Buch ist wertvoll und sollte veröffentlicht werden“, hieß es da teilweise). Außerdem erhielt er Kopfhörer, um sich eine Aufnahme eines Telefongesprächs zwischen ihm und Sanders anzuhören. „Ich bin aufgrund meines Berufs schwerhörig, aber ich werde mein Bestes geben“, sagte Henley, 76,. Auf dem Tonband, das von den Behörden in Sanders‘ Wohnung sichergestellt wurde, war Henley zu hören, wie er dem Schriftsteller sagte, er habe „eine Menge von diesem Scheiß“ in Form von Blöcken, die Sanders prüfen könne.

Henley wurden auch Seiten gezeigt, die er an Sanders‘ Buchentwurf bearbeitet hatte, was laut Verteidiger Jonathan Bach Henleys frühere Behauptungen widerlegt. „Nirgendwo steht, dass diese Seiten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und nicht in das Buch aufgenommen werden dürfen“, sagte Bach. „Man sagt nicht: ‚Die dürfen meinen Besitz nicht verlassen – gib sie zurück.'“

Henley wurde auch eine Quittung für eine angeblich 21 Pfund schwere Kiste gezeigt, die an Sanders‘ Haus geschickt wurde, obwohl der Inhalt dieser Kiste nicht bekannt gegeben wurde. Henley sagte, er habe Sanders eine Sammlung von Artikeln und Kritiken über die Arbeit der Eagles für seine Recherchen schicken wollen. Der Musiker wurde von Bach auch wiederholt gefragt, ob er oder jemand aus dem Lager der Eagles Sanders jemals gebeten habe, das Material nach Abschluss der Bucharbeiten zurückzugeben. Henley sagte, er könne sich an derartige Bitten nicht erinnern“.

Dieses Hin und Her hat die Argumente der Staatsanwaltschaft (dass Sanders die Papiere angeblich ohne die Erlaubnis der Eagles aufbewahrt und verkauft hat) und der Verteidigung (dass die Papiere u.a. nicht „gestohlen“ waren, da über 40 Jahre lang keine Anzeige erstattet wurde) klar dargelegt. Es wird erwartet, dass Henleys Aussage am Dienstag fortgesetzt wird, wobei die Anwesenden im Gerichtssaal möglicherweise weitere Einblicke in seine verdeckte Verschlossenheit erhalten. Als man ihm am Montag einen Entwurf von Sanders‘ Arbeit zeigte, schoss Henley zurück: „Die zweite Hälfte des Manuskripts steht auf dem Kopf. Ihr Jungs braucht eine Sekretärin“.