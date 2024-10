Die 11 besten Shows im deutschen Fernsehen

Bei unserer Aufstellung haben wir uns auf Spiel- und Quiz-Shows und Shows alten Stils beschränkt. Talk- und Late-Night-Shows sind nicht enthalten, wobei es natürlich Mischformen gibt. DIE GROSSE SAMSTAGABEND-SHOW ist heute allenfalls eine bewohnbare Quiz-Show, die bis in die Nacht dauert.

Die Romantik aus der Retorte. Hier ist alles gekünstelt, fassaden- und farcenhaft – und gerade deshalb sind diese Sendungen so gut. Nicht ein Gran Authentizität liegt in dem Ausstellen von Vorzügen und der konventionellen Annäherung schöner Menschen unter Beobachtung. Am Ende des Parcours werden mit absichtlich enervierender Zögerlichkeit Rosen verteilt. Man kann die Spannung kaum ertragen.

Selten haben sich die Hoffnungen der Bewerber von Casting-Shows erfüllt. Mittlerweile ist die Erwartung nicht eine Karriere als Superstar, sondern Content in anderen Shows oder eine Berufsausbildung als Influencer oder Knalltüte. Unwiderstehlich hat Dieter Bohlen die Show an sich gerissen und verbissen verteidigt, nachdem seine Gagenforderungen zwischenzeitlich abgelehnt wurden. Heute ist der Künstler aus Tötensen der letzte Menschenfresser unter Emphatikern wie Ricardo Simonetti und Conchita Wurst, die überall das Wort führen und zur Ermutigung aufrufen. Was bei „Superstar“ wie bei anderen Casting-Shows gar nicht nötig ist, weil die Teilnehmer ohnehin vollkommen von sich eingenommen sind.

8. The Masked Singer

Auf dem Papier ist das Konzept von „Masked Singer“, freundlich gesagt, kurios. Man stecke Prominente in affige Monster-Kostüme, lasse sie darunter schwitzend auf einer Bühne stehen und mehr schlecht als recht Pop-Songs nachträllern. Anschließend versuche eine Jury, auch anhand von rätselhaft zusammenmontierten Clips, mit detektivischem Spürsinn zu erraten, wer sich da in die mal drolligen, mal gruselig klitschigen Klamotten geworfen hat. ProSieben rechnete wohl selbst nicht mit einem Erfolg, wechselte in den letzten Jahren mehrfach den Sendeplatz und versteckte die Show hinter penetranten Werbeblöcken. Aber „Masked Singer“ entwickelte sich - auch dank überraschender Kandidaten wie Dieter Hallervorden - während der ersten Phase der Corona-Pandemie zu einem Hit. Ein Millionenpublikum versucht seitdem zu erraten, wer sich hinter Astronaut, Küken, Discokugel und einem Mülleimer namens Mülli Müller befindet. Das Konzept stammt ursprünglich aus Südkorea und ist weltweit ein Erfolg. Es gibt Ableger in mehr als 50 Ländern. In den letzten Jahrzehnten gelang keinem anderen Format eine derart weite Verbreitung. Neben den ausgefeilten Bühnenspektakeln, einer variantenreichen Auswahl an zum Teil ungewöhnlich interpretierten Songs und einem manchmal etwas zu sehr in Proseccolaune getriebenen Moderator sorgt vor allem das wechselnde Ratekomitee für Unterhaltung. Jahrelang waren hier die von nahezu jedem Detail gerührte Ruth Moschner und der irische Barde Rea Garvey eine Konstante.