500. Smokey Robinson and the Miracles - 'Shop Around' (Berry Gordy, Robinson) Robinson dachte, dass Barrett Strong ‚Shop Around’ aufnehmen sollte, doch Gordy überzeugte Smokey, dass er der richtige Man für den Song war. Nachdem er rauskam, hörte Gordy ihn im Radio und fand, dass er zu langsam war. Er weckte Robinson um drei Uhr morgens auf und rief in zurück ins Studio, um ihn erneut aufzunehmen – schneller und mit herausstechenderem Gesang. Diese Version funktionierte.