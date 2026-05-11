Zwei Kinks-Superfans schrieben ein Buch so erschöpfend, dass es Ray Davies offenbar auf die Palme brachte

Andrew Sandoval trägt viele Hüte. Er ist Singer-Songwriter mit fünf weitgehend unbekannten Sunshine-Pop-Alben, Radio-DJ, der seit 15 Jahren „Come to the Sunshine“ auf WFMU moderiert, Mitgründer der Autismus-Non-Profit-Organisation Wild Honey, Grammy-nominierter Reissue-Produzent mit Arbeiten für Van Morrison, die Beach Boys, Big Star und Elton John, sowie Konzertveranstalter, der die Monkees-Reuniontourneen von 2011 bis 2021 organisierte und ihr 50. Jubiläum auf die Beine stellte. Außerdem ist er ein wandelndes Lexikon der Popmusik der Sechzigerjahre und Autor von „The Monkees: The Day-by-Day Story of the ’60s TV Pop Sensation“ sowie „The Bee Gees Day-By-Day Story: 1945-1972“.

Sein neuestes Werk heißt „The Kinks – All Day and All of the Night The Day-By-Day Story Pt 1: 1940-1971“, das er gemeinsam mit dem ebenfalls kinkbesessenen Doug Hinman verfasst hat. Es zeichnet die Geschichte der Band nach – von der Geburt der Davies-Brüder bis zur Veröffentlichung des erfolgreichen Albums „Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One“. Wie Sandovals Monkees- und Bee-Gees-Bücher ist es keine klassische Biografie, sondern ein tagesgenauer Leitfaden, der jede einzelne Aufnahmesession, jeden Konzerttermin, jeden TV-Auftritt und jede Schreibsitzung in erstaunlicher Detailtiefe dokumentiert.

Wer etwa Seite 182 aufschlägt, erfährt, dass die Kinks am 1. Januar 1966 in der Memorial Hall in Cheshire, England, auftraten – zusammen mit den Notions und den Pack of Cards –, und fünf Tage später bei Top of the Pops „Till the End of the Day“ lippensynchron vortrugen, mit Proben zwischen zwölf und 18 Uhr. Seite 150 verrät, dass Kinks-Bassist Pete Quaife am 25. Juli 1965 versuchte, mit einer Waffe von Los Angeles nach England zurückzufliegen, die ihm aber vom US-Zoll abgenommen wurde. Noch im selben Monat veröffentlichte Pye Records „See My Friend“ als Single in Großbritannien – der NME-Kritiker Derek Johnson befand, der Song „hypnotisiere einen fast, ihn immer wieder zu spielen“.

Kinks-Fan seit Kindheit

Sandoval war noch nicht einmal geboren, als das alles passierte, und erfuhr erst 1980 mit neun Jahren überhaupt von der Existenz der Band. „Mein älterer Bruder ging bei ihrer „One for the Road“-Tournee ins Hollywood Palladium“, sagt Sandoval. „Er kam abends vom Konzert nach Hause, wir lagen in unseren Etagenbetten, und er erzählte mir von diesen Typen, Ray und Dave Davies, die sich auf der Bühne in den Haaren lagen. Er war richtig aufgedreht davon. Und weil ich schon damals musikbesessen war, hat mich das nicht mehr losgelassen. Ein paar Jahre später besorgte er uns Karten für ihr Konzert im Forum 1983, auf der „State of Confusion“-Tournee.“

Sein Bruder stand eher auf ihr neueres Werk, doch Sandoval wurde schnell vom Katalog der Sechzigerjahre gepackt – vor allem vom 1968er Meisterwerk „The Kinks Are the Village Green Preservation Society“. „Das ist für mich persönlich das beste Album aller Zeiten, von jedem Künstler überhaupt“, sagt Sandoval. „Ray Davies sagt auf diesem Album etwas über die menschliche Verfasstheit und über Freundschaft, das kein anderer Songwriter je so formuliert hat – auf eine sehr stille Art. Ich glaube, ich werde es nie ganz durchdringen, ehrlich gesagt.“

1997, kurz nachdem die Kinks nach jahrzehntelangem Zwist endgültig auseinandergebrochen waren, begleitete Sandovals Band Dave Davies bei einem Benefizkonzert. „Ich war besessen von Daves Solowerk“, sagt Sandoval. „Das Erste, was er zu mir sagte, war: ‚Okay, was wollt ihr spielen?‘ Ich sagte: ‚Ich will ‚Susannah’s Still Alive‘ spielen‘ – von 1967. Er sagt: ‚Okay. In welcher Tonart spielst du das?‘ Ich: ‚G, wie auf der Platte.‘ Er: ‚Gut, dann fang du an.’“

Auf Tournee mit Dave Davies

Davies war so beeindruckt von Sandovals Können und seinem umfassenden Wissen über seinen Songkatalog, dass er ihn als Gitarristen und Musical Director für seine erste Solotournee engagierte. Sandoval verbrachte zwei Jahre auf der Straße mit seinem Kindheitsidol – während er gleichzeitig als Reissue-Produzent für Rhino arbeitete – und ist auf Daves Live-Album „Rock Bottom“ aus dem Jahr 2000 zu hören, das im Bottom Line in New York City aufgenommen wurde.

Vier Jahre später veröffentlichte Kinks-Experte Doug Hinman „The Kinks: All Day and All of the Night: Day-by-Day Concerts, Recordings and Broadcast, 1961-1996“. Als er die Rechte daran rund um die Pandemiezeit zurückerhielt, stieß er auf Sandovals tagesgenaue Monkees-Bücher. Die beiden Musikhistoriker kamen ins Gespräch und beschlossen, gemeinsam eine aktualisierte Fassung des Kinks-Buchs anzugehen.

Ursprünglich wollten sie Hinmans Originalwerk von 2004 lediglich ausbauen. „Als wir versuchten, die neuen Informationen, neue Konzertdaten, Korrekturen und anderes einzuarbeiten, hat das alles in eine völlig andere Richtung gelenkt“, sagt Sandoval. „Ich fand, wir wären viel besser bedient, wenn wir nicht Korrekturen an Korrekturen vornehmen, sondern alles von Grund auf neu und richtig machen – und den Leuten, die das Original schon hatten, etwas völlig Neues bieten.“

Quellen und Primärbelege

Sie stützten sich auf Hinmans umfangreiche Sammlung alter Kinks-Presseartikel – darunter fremdsprachige Texte, die sich heute weit leichter übersetzen lassen als noch vor zwei Jahrzehnten – sowie auf Sandovals Archiv britischer Musikzeitungen der Sechzigerjahre, darunter NME, „Disc“, „Music Echo“ und „Music Maker“. „Zu bestimmten Dingen findet man online kaum etwas“, sagt Sandoval. „Aber wer gräbt, findet es in diesen Printquellen. Wir hatten sogar Zugang zu obskureren Blättern wie dem ‚Midland Beat‘ und anderen namens ‚Music Now‘ und ‚Top Pops‘. Wie man im Buch sehen wird, gibt es jede Menge Belege für diese längst verschwundenen Musikzeitungen – aber alles ist in den großen Mix eingeflossen, aus dem wir das Buch zusammengesetzt haben.“

Wo immer möglich, verließen sie sich auf Primärquellen – darunter Studioprotokolle – anstatt auf Interviews, die Jahrzehnte später mit den Hauptbeteiligten geführt wurden. „Über lange Zeiträume verändert sich die Erinnerung“, sagt Sandoval. „Bestimmte Details heute festzunageln ist schwieriger als vor 25 oder 30 Jahren, als man die Leute noch befragen konnte, weil vieles verblasst ist. So weit wie möglich haben wir auf zeitgenössische Berichte über die Ereignisse zurückgegriffen, die wir in diesem Buch behandeln.“

Tragischerweise sind die meisten Mehrspurbänder der Kinks-Aufnahmesessions aus den Sechzigerjahren verloren gegangen. „Es gibt buchstäblich vielleicht fünf oder sechs Mehrspurbänder aus den Sechzigern“, sagt Sandoval. „Ich meine damit ihre gesamte Schaffenszeit mit all ihren großartigen Platten zwischen 1964 und 1969. Ich bin dieser Sache seit über 30 Jahren auf der Spur, aber sie wurden wahrscheinlich irgendwann überspielt oder vernichtet.“

Neue Technologie, tiefere Einblicke

Neue Technologie ermöglicht ihm nun jedoch, tiefer in die Aufnahmen einzutauchen, als er es je für möglich gehalten hätte. „Ray spricht viel davon, auf vielen ihrer Platten Klavier gespielt zu haben“, sagt Sandoval. „Und wenn man sich einen Song wie ‚Set Me Free‘ anhört, hört man kein Klavier. Aber wenn man ihn durch ein De-Mixing-Programm laufen lässt, hört man das Klavier plötzlich – und es ist ganz klar in Rays Spielstil dieser Zeit und dem, was er sonst spielt. Wir sind also so weit gegangen, das herauszufiltern, um herauszufinden, was wirklich hinter all den Details steckt, die wir hatten.“

Das ist ein intensives Liebesprojekt, das auf der Welt wohl niemand außer Sandoval und Hinman auch nur versuchen würde. Doch Ray Davies ist alles andere als begeistert, dass es dieses Buch gibt. Der Grund liegt in Rays Wunsch, eines Tages selbst einen Bildband über die Kinks herauszubringen. Laut Sandoval ist Davies überzeugt, dass „The Kinks – All Day and All of the Night“ den Markt für sein eigenes Werk beschädigen wird – ein Buch, das Davies nach Sandovals Aussage noch nicht einmal begonnen hat zu schreiben.

„Werde ich Rays guter Freund oder bester Freund sein?“, fragt Sandoval. „Das halte ich inzwischen für ausgeschlossen. Und ich tue nichts, um ihn zu verärgern. Aber ich möchte, dass dieses Buch zu meinen Lebzeiten für andere Kinks-Fans existiert, damit sie eine Grundlage für ihre Recherchen haben. Es ist die definitivste Quelle zu diesem Material, die es gibt.“

Riss mit dem Lieblingssongwriter

Ein Zerwürfnis mit seinem absoluten Lieblingssongwriter war etwas, das er sich für sein Leben nicht erhofft hatte – doch Sandoval betrachtet die Sache mit bemerkenswerter Gelassenheit.

„Das ist ein Kompromiss, wenn man mit Künstlern arbeitet“, sagt er. „Ich hatte sehr enge Beziehungen zu vielen verschiedenen Künstlern, die ich bewundere, und das ist schwierig, weil man nicht immer als beste Freunde auseinandergeht. Aber das war nie mein Ziel. Mein Ziel ist: Ich will die Wahrheit über deine Musik kennen, ich will wissen, woher sie kommt, und ich will verstehen, warum sie so existiert, wie sie es tut, und warum sie klingt, wie sie klingt. Und dann glaube ich, werde ich vielleicht verstehen, warum sie mich so fühlen lässt, wie sie mich fühlen lässt. Das ist die Wahrheit, die ich suche.“