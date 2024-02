Record Store Day 2024: Die komplette VÖ-Liste ist da

Vinyl-Fans fiebern jährlich dem Record Store Day entgegen – auch 2024 wird es den RSD geben, bei dem wieder viele streng limitierte Releases zu haben sein werden. Nun wurde die komplette VÖ-Liste mit mehr als 400 exklusiven Titeln bekanntgegeben.

Neben internationalen Acts wie den Ramones, Paramore, Fleetwood Mac, Bebe Rexha, NAS, Jamiroquai und Noel Gallagher haben es auch wieder einige Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Liste geschafft. Dazu gehören Milky Chance, Wanda, Blues Pills, Alphaville, LEA, Camouflage, Drangsal und Propaganda.

Record Store Day 2024: Das sind die Highlights

Für die Ramones steht das 50-jährige Bandjubiläum an, daher sind ihre ersten Demoaufnahmen von 1975 beim Record Store Day 2024 vertreten. „The 1975 Sire Demos“ erscheint als 12“ erstmals auf Vinyl. Fleetwood Mac veröffentlichen zum RSD ihr 21-fach mit Platin ausgezeichnetes Album „Rumors“ aus dem Jahr 1977 zum ersten Mal auf einer ansprechenden Picture Disc.

Auch Rapper NAS hat in seinen Archiven gestöbert und steuert eine 12” mit Remixen und seltenen Tracks seines 1994 veröffentlichten Albums „Illmatic“ vor. Von US-Sängerin Bebe Rexha kommt dagegen eine neue Compilation, die ihre zwei „All Your Fault“-EPs (Part 1 & 2) sowie den Bonustrack „I Got You“ (Cheat Codes Remix) beinhaltet. Die EPs sind damit erstmals auf Vinyl verfügbar. Der diesjährige Botschafter in Deutschland, Österreich und Schweiz ist Frank Turner. Auch der Musiker ist 2024 wieder mit einem eigenen Release dabei: Der Brite veröffentlicht seine neue Single „Girl From The Record Shop“ als exklusive 7″ auf Vinyl.

RSD 2024: Alle Releases im Überblick

10,000 MANIACS Playing Favorites [RSD24 EX] 2LP

100 GECS Snake Eyes 10″

1975, THE Live From Gorilla col. 2LP (solid white)

2 CHAINS / WAYNE, LIL Welcome 2 Collegrove 2 LP Clear Vinyl

86TVS You Don’t Have To Be Yourself 10″

94 EAST Minneapolis Genius LP

ACE FREHLEY 10,000 Volts LP

ACETONE I’Ve Enjoyed As Much Of This As I Can Stand – Live At The Knitting Factory, Nyc: May 31, 1998 LP

ACID KING MIDDLE OF NOWHERE, CENTER OF EVERYWHERE (REISSUE) LP

ADDERLEY, CANNONBALL Burnin‘ In Bordeaux – Live in France 1969 (Deluxe Limited Edition) 12″-LP

ADDERLEY, CANNONBALL Poppin in Paris: Live at the Olympia 1972 (Deluxe Limited Edition) 12″-LP

AGGROVATORS Dubbing At King Tubby’s Vol. 1 (Red 2LP RSD 2024) LP

AGGROVATORS Dubbing At King Tubby’s Vol. 2 (Blue 2LP RSD 2024) LP

AIR Kelly Watch The Stars 12″

ALAN PARSON PROJECT, THE Pyramid Work in Progress (Colored) 12″

ALEX Handle With Care LP

ALISON GOLDFRAPP The Love Reinvention (RSD24 EX) 2LP

ALLEN, LILY It’s Not Me, It’s You 12″

ALPHAVILLE, DEUTSCHES FILMORCHESTER BABELSBERG & ANDREAS KÖHLER A Night At The Philharmonie Berlin Ltd. RSD Edition LP

AMBOY DUKES Journey To The Center Of The Mind LP

AMERICA America: Live At The Hollywood Bowl 1975 2LP

AMORPHIS My Kantele LP

ANASTACIA & MAFFAY, PETER Just You (Duet with Peter Maffay) 12″ (LP)

ANDY, HORACE, SLY & ROBBIE Livin‘ It Up (Black Vinyl Release RSD24) LP

APOCALYPTICA Worlds Collide LP

ARNALDS, OLAFUR And They Have Escaped The Weight Of Darkness (Clear Vinyl) 12″

ART TATUM Jewels In The Treasure Box: The 1953 Chicago Blue Note Jazz Club Recordings LP

AS DECEMBER FALLS As December Falls (Ltd. Tri-Coloured LP) (RSD24) LP

AS DECEMBER FALLS Happier. (Ltd. Orange-Splatter-Pink-Vinyl) (RSD24) LP

ASHBY Power Ballads 12″

ASHNIKKO DEMIDEVIL 12″

AT THE DRIVE IN In/Casino/Out col. 1LP (purple & green smoke)

AT THE GATES Slaughter Of The Soul 12″-LP

AVERAGE WHITE BAND Live At The Rainbow Theatre 1974 (White Vinyl) LP

BAD NEWS GOOD Bad News Good 12″

BAKER, CHET & SHELDON, JACK Chet Baker & Jack Sheldon – Best Of Friends: The Lost Studio Album 12″-LP

BARCLAY JAMES HARVEST Barclay James Harvest & Other Short Stories LP

BE BOP DELUXE Futurama (Stephen Tayler mix) LP

BEAT, THE Wha’ppen? (Expanded Edition) 12″

BEBEL GILBERTO Tudo LP

BEEFHEART, CAPTAIN The Spotlight Kid (Deluxe Edition) 12″

BEVIS FROND, THE LIVE AT THE GREAT AMERICAN MUSIC HALL LP

BIG COUNTRY Why the Long Face (RSD24 EX) LP

BIGGS, TRAVIS Solar Funk (Solar Speckle Vinyl) LP

BILL EVANS TRIO Everybody Digs Bill (Mono Mix) LP

BILLIE MARTEN As Long As 10″

BIRTH CONTROL RSD 12″

BLACK SABBATH Paranoid (RSD24 EX) LP

BLESSED MADONNA, THE TBC 12″

BLOC PARTY The High Life EP (RSD24 EX) 12″

BLUE AEROPLANES Beatsongs LP

BLUES PILLS Birthday / Don’t You Love It (RSD24 EX) 12″

BLUMENTOPF Kein Zufall (RSD 24) LP

BLUMENTOPF Grosses Kino (RSD 24) LP

BLUR Parklife 12″

BODYSNATCHER Vile Conduct LP

BONAFIDE Bonafide (Ltd. Transparent Neon Orange LP) (RSD24) LP

BOOGIE DOWN PRODUCTIONS Edutainment (RSD 24) LP

BOTTLE ROCKETS Brooklyn Side LP

BOWIE, DAVID Waiting in the Sky (Before the Stairman Came to Earth) 12″

BRAGG, BILLY Bloke on Bloke (Colored) 12″

BRYAN FERRY The Right Stuff (RSD24 EX) 12″

BUCKLEY, JEFF & GARY LUCAS Songs To No One (Ltd. Green LP1+ Blue LP2) (RSD24) LP

BUENA VISTA SOCIAL CLUB Buena Vista Social Club (RSD24 EX) 2LP

BUNTON, EMMA A Girl Like Me LP

C-60 Keine Zugabe / Suzie Q 7″

CAMOUFLAGE Love Is A Shield col. 10″ Maxi (crystal clear)

CARR, ERIC Unfinished Business CD

CASUAL Fear Itself (RSD 24) LP

CATFISH & THE BOTTLEMEN The Balcony LP

CELESTE Every Day col. 7″ (transparent)

CHARLATANS, THE INDIAN ROPE EP PIC DISC (RSD EDITION) 12″

CHARLIE WATTS & THE CHARLIE WATTS ORCHESTRA Live at Fulham Town Hall (RSD24 EX) LP

CHEECH & CHONG Up In Smoke 12″

CHILLS, THE THE LOST EP LP

CHILTON, ALEX CLICHÉS (Ltd. Burnt Orange Vinyl) LP

CHRISTOPHER CROSS A Night In Paris 12″-LP

CLARK, GENE NO OTHER SESSIONS (RSD EDITION) LP

COLLECTIVE SOUL Dosage LP

COME ELEVEN:ELEVEN (DELUXE EDITION LP & 7″) (REISSUE) LP + 7″

CRAMPS, THE Ultra Twist 12″

CRANBERRIES, THE Bury The Hatchet (Complete Sessions) 2 LP

CULLINGFORD, GEMMA The Komiza Project 12″

CURE, THE The Top Picture LP

D´SILVA, AMANICO Reflections (The Romantic Guitar Of Amancio D’Silva) LP

DAFT PUNK Something About Us (RSD24 EX) 12″

DALAI LAMA Inner World LP

DAMAGE Recorded Live Off The Board At Cbgb LP

DANDY WARHOLS, THE Live At LEVITATION LP

DANZER, GEORG / STIPSITS, THOMAS A letztes Liad 7″

DAS KOOLIES Das Koolies Remixed (Light Blue BioVinyl) (RSD24) 12″

DE LA SOUL Live At Tramps, Nyc, 1996 LP

DE LA SOUL Live At Tramps, Nyc, 1996 CD

DEACON BLUE Peace Will Come (Colored) 12″

DEAD BY SUNRISE Dead By Sunrise / Out Of Ashes 12″

DEAD HORSE THE DEAD HORSE TAPES – BLOWN AWAY (BLUE VINYL) LP

DEAD OR ALIVE The Pete Hammond Hi-Nrg Remixes (Red Vinyl 2LP) LP

DEAN & BRITTA L’Avventura LP

DEAN, OLIVIA The Flower V7

DEEMAS J Not 1 Style 12″

DEF LEPPARD Live At Leadmill col. 2LP (silver)

DEVON ALLMAN Ragged & Dirty 12″-LP

DIVORCE Heady Metal EP

DOCTOR WHO The Edge Of Destruction (Zoetrope Picture LP) LP

DON CARLOS Pass Me The Lazer Beam (RSD 2024) LP

DOORS, THE Live at Konserthuset, Stockholm, 1968 CD

DOORS, THE Live in Konserthuset, Stockholm, 1968 12″

DORHAM, KENNY This Is The Moment: Sings And Plays (RSD24) LP

DORUTTI COLUMN Vini Reilly (ltd LP) (RSD 2024) Vinyl LP

DOZIER, LAMONT New Lamont Dozier Album-Love and Beauty (White 2LP LP

DR. ALBAN It’s My Life (RSD24 EX) 10″

DR. JOHN Gris-Gris Gumbo Ya Ya: Singles 1968-1974 (Opaque Purple Vinyl) [RSD24 EX] 2LP

DRAKE, NICK / VARIOUS ARTISTS THE ENDLESS COLOURED WAYS -The Singles Collection- 7″

DRANGSAL Life Is A Killer & Kellerparty 7″ Single

DREAM SYNDICATE, THE SKETCHES FOR THE DAYS OF WINE AND ROSES LP

DUB SYNDICATE Mellow & Colly (Expanded Edition) 12″ +CD

EINAUDI, LUDOVICO Live At The Royal Albert Hall 3LP

ELECTRAFIXION Burned 12″

ELLIS-BEXTOR, SOPHIE Remixes col. LP (transparent blue)

EMERSON, LAKE & PALMER Pictures At An Exhibtion (RSD24 EX) LP

ENNY We Go Again 12″

ENSLAVED Vikingligr Veldi LP

ERIC CARR Unfinished Business LP

EVERYTHING BUT THE GIRL At Maida Vale 12″ EP

FACES The BBC Session Recordings 12″

FAITHFULL, MARIANNE Faithfull Forever col. LP (clear)

FALL, THE Country On The Click 12″-LP

FARM DOGS Land Stand In Open Country 12″

FATBOY SLIM Everybody Loves A Remix (RSD24 EX) 12″

FEDER Goodbye (feat. Lyse) [10th Anniversary Edition] 12″

FETTY WAP Fetty Wap 12″

FFRR RECORD STORE DAY SAMPLER VOL. 1 FFRR Record Store Day Sampler Vol. 1 12″

FIELDS OF THE NEPHILIM Burning The Fields 2LP (RSD Edition 2024) 12″

FILTER The Very Best Things (1995-2008) col. 2LP

FITZSIMMONS, WILLIAM The Sparrow And The Crow + Derivatives (RSD24) LP

FLEET FOXES Live On Boston Harbor 3LP (RSD Edition) LP

FLEETWOOD MAC Rumors 12″

FLIRTATIONS, THE STILL SOUNDS LIKE THE FLIRTATIONS LP

FOAT, GREG / MASIN, GIGI The Fish Factory Sessions (Colored) 12″

FOGHAT Permission To Jam: Live In New Orleans 1973 12″

FOOLS GARDEN Lemon Tree (RSD24 EX) 12″

FOX THE FOX Precious Little Diamond 12″

FRANK, BOB Broke Again LP

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS Live At LEVITATION LP

FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS The Genuine Imitation Life Gazette 12″

FRENCH 79 Memories & Tapes (RSD Exclusive) 12″

FUN BOY THREE Extended LP

FUTURE SOUND OF LONDON From The Archives (Numbered Coloured 2LP) (RSD24) LP

FUTURE SOUND OF LONDON, THE ISDN col. 2LP (clear)

G. LOVE & SPECIAL SAUCE G.Love & Special Sauce LP

GABRIELS Live from London 2023 12″

GALEN & PAUL Uno mas 12″

GALLAGHER’S, NOEL HIGH FLYING BIRDS Magic Secrets #2 7″

GARBAGE Lie To Me (RSD24 EX) LP

GEORGE, LOWELL Thanks, I’ll Eat It Here 12″

GIBBS, FREDDIE & MADLIB Pinata (10 Year Anniversary Edition)(RSD 24) LP

GIL SCOTT-HERON & BRIAN JACKSON Winter In America LP

GLOBAL COMMUNICATION Maiden Voyage 12″

GOAT THE GALLOWS POLE: ORIGINAL SCORE ( COL. LP & 7″) LP + 7″

GOLDEN EARRING Cut Sessions LP

GOLDIE LOOKIN CHAIN The Manifesto 12″

GOLDIE LOOKIN CHAIN Mike Balls Boutique 12″

GORILLAZ Cracker Island (Deluxe) 12″

GOTAN PROJECT Santa Maria (Del Buen Ayre) (Black Vinyl RSD24) 10″

GRATEFUL DEAD Nightfall Of Diamonds 12″

GROOVE ARMADA White Light (RSD24 EX) LP

GROOVIE GHOULIES 40 Years Of Kepi & The Groovie Ghoulies LP

GROUNDHOGS, THE BLACK DIAMOND (REISSUE) LP

HALF JAPANESE OUR SOLAR SYSTEM (REISSUE) LP

HARDBONE Tailor Made (Ltd.Mud Green Marbled LP + CD,RSD) LP+CD

HARDBONE No Frills (Ltd.Silver Grey Marbled LP + CD,RSD) LP+CD

HARMONIA Musik Von Harmonia + Reworks (180g 2LP Gf) (RSD24) LP

HARRISON, GEORGE Wonderwall Music (RSD24 EX) LP

HARRISON, GEORGE Electronic Sound (RSD24 EX) 12″

HARTFORD, JOHN Morning Bugle LP

HAWKWIND LIVE SEVENTY-NINE LP

HAYSEED DIXIE LET THERE BE ROCKGRASS (REISSUE) LP

HERMAN KELLY & LIFE Dance To The Drummer’S Beat 12″

HERSH, KRISTIN THE CLEAR POND ROAD SESSIONS LP

HERSH, KRISTIN HIPS & MAKERS (COLOURED VINYL RSD EDITION) LP

HIVES Lex Hives And A Midsummer Hives Dream – Live In New York 2012 LP

HIVES, THE The Black And White Album col. LP (black & white) + Poster

HOOKER, JOHN LEE I’M In The Mood LP

HOOVERIII Quest For Blood LP

HORSE THE BAND A Natural Death LP

HU, THE Live in Glastonbury 12″

HUMBERSTONE, HOLLY & MUNA Into Your Room V7

HUNTER, IAN Fiction: Defiance Part 2 col. 2LP (yellow)

HURLBUT, JOHN & KAUKONEN, JORMA One More Lifetime LP

IGGY & THE STOOGES Live At Lokerse Feesten 2005 LP

INTIMSPRAY Intimspray 12″

ISAAK, CHRIS Beyond The Sun col. 2LP (red)

ISBELLS Celebration / The More The Merrier 7″

JAMIROQUAI Live at Maida Vale 2006 12″

JAY-JAY JOHANSON Antenna LP

JOE STRUMMER & THE MESCALEROS Rock Art and the X-Ray Style (RSD24 EX) 2LP

JOHN HURLBUT & JORMA KAUKONEN One More Lifetime CD

JOHN, ELTON Caribou 2LP

JOHNNY HALLYDAY La Coffret D’Or LP

JONES, QUINCY A Sunday Kind Of Love LP

JONES, TOM It’s Not Unusual col. 7″ Single (amber)

JOSEPH COTTON New Fashion Way 12″

KAHAN, NOAH I Was / I Am col. LP (cobalt)

KAMMER, DIE Season V – Maybe Forgotten. Maybe Glorious. 12″

KEANE Live At Paradiso 2004 col. 2LP (transparent red / solid white)

KILLING JOKE Live At Lokerse Feesten, 2003 LP

KIM WILDE Special Disco Mixes 12″-LP

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Live Around The Globe – Part IV (col. Vinyl) 12″

KING KONG Repatriation (Black Vinyl Reissue RSD24) LP

KNOPFLER, MARK The Boy 12″ EP

KRAAN Through (RSD 2024) 12″

LA ROUX Trouble In Paradise col. LP (transparent)

LADYTRON Light & Magic LP

LATEEF,YUSEF Atlantis Lullaby – The concert from Avignon 12″-LP

LAUFEY A Night At The Symphony LP

LEA tba 7″

LEAF HOUND Growers Of Mushrooms LP

LENNON, JOHN Mind Games 12″ EP (140g glow in the dark)

LENNON, JOHN Mind Games 12 EP (180g black)

LIGHTNING SEEDS Pure / All I want 10″

LIL PEEP Star Shopping 7″

LIL UZI VERT Luv Is Rage 12″

LIMINANAS, THE / MENKE, DAVID Heureux Gagnants (OST) (RSD 2024) Vinyl LP

LITTLE RICHARD Right Now! (RSD24 EX) LP

LOCAL SUICIDE & VELAX Unorthodox Orthodox (Ltd EP RSD) 12″

LONDON GRAMMAR The Remixes (RSD 2024) 2LP

LORDI Bend Over And Pray The Lord LP

LOVEJOY One Day / Sex Sells 7″

LOVEJOY Concrete / The Fall 7″

LULU The Man With The Golden Gun (Picture 12″ Single) 12″

LUTHER ALLISON Montreux 1976 12″-LP

MACCOLL, KIRSTY Titantic Days col. LP (transparent green)

MADNESS Embarrasment (RSD24 EX) 12″

MALLY, SIR OLIVER & SCHNEIDER, PETER Almost There (Orange Vinyl) 12″

MANU DIBANGO Manu 76 (Black Vinyl Reissue RSD24) LP

MARSIMOTO Keine Intelligenz (RSD24 EX) 2LP

MATCHING MOLE Matching Mole LP

MCLAIN, TOMMY Moving To Heaven LP

MELYS BBC Sessions Vol 1 (John Peel Sessions & Rarities) 12″

MEN, THE MANHATTAN FIRE (NEW YORK CITY DEMOS) LP

MIC GERONIMO The Natural (RSD 24) LP

MICHAEL SCHENKER GROUP Msg LP

MIDGE URE Gift LP

MIKEY DREAD FEAT. WATTY BURNETT & MICHAEL ISRAEL Dancing Shoes / Don’T Hide 10″

MILITARIE GUN Life Under The Sun col. EP (yellow & red splatter)

MILKY CHANCE Stolen Dance (Ltd. 7″/Picture Disc/RSD exclusive) 7“

MINA Best Of farbige LP

MINGUS, CHARLES Reincarnations LP

MONTY PYTHON Live At Drury Lane Picture LP

MORCHEEBA Beats & B-Sides 12″

MORRICONE, ENNIO Storie di vita e malavita col. 1LP (green)

MORRISSEY AND SIOUXSIE Interlude 12″

MÖTLEY CRÜE Supersonic and Demonic Relics (RSD24 EX) 2LP

MOTÖRHEAD Remorse? No! (RSD24 EX) 2LP

MUDHONEY Suck You Dry: The Reprise Years 12″

NAS illmatic: Remixes & Rarities 12″

NASH, KATE Back At School B/W Space Odyssey 2001 7″

NEIL YOUNG WITH CRAZY HORSE Fu##in‘ Up 12″

NELSON, WILLIE Phases and Stages 12″

NELSON, WILLIE / VARIOUS Long Story Short: Willie Nelson 90 Live at the Hollywood Bowl Vol. 2 12″

NEU! Tribute 1+2 (180g Transparent 2LP Gatef.) (RSD24) LP

NICO At The Live Inn, Tokyo ’86 LP

NIGHTMARES ON WAX Carboot Soul (25th Anniversary Edition) (RSD24) LP+7

NOCTORUM Honey Mink Forever LP

NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS Shake Hands With Shorty LP

NORTHSIDE Chicken Rhythms (colored ltd LP) (RSD 2024) Vinyl LP

NOTORIOUS B.I.G., THE Ready To Die: The Instrumentals 12″

O’CONNOR, SINEAD You Made Me The Thief Of Your Heart col. 12″ Maxi (clear)

OCTOPUS PROJECT Butterfly In The Sky LP

OFFSPRING, THE Splinter 1 LP die cut picture disc

OH WONDER Oh Wonder 2LP

OLDFIELD, MIKE Hergest Ridge 1974 Demo Recordings LP

OMD Junk Culture: Demos And Rarities col. 2LP (transparent blue / purple)

ORB, THE The Holloway Brooch (Colored) 12″

ORBITAL Orbital (ltd, green splatter 2LP) (RSD 2024) Vinyl LP

ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK Bauhaus Staircase (Instrumentals) LP

ORIGINAL SOUNDTRACK Deep Space Nine farbige LP

O’RIORDAN, DOLORES Are You Listening? (RSD24 EX) 2LP

OTHER TWO, THE Tasty Fish Remix EP 12″

PALLOT, NERINA Love Will Tear Us Apart 12″

PAPER KITES Evergreen LP

PARAMORE This Is Why LP

PARAMORE This Is Why LP

PARLIAMENT Osmium (Deluxe 2LP-Edition incl. Bonus) LP

PEARL JAM Dark Matter col. LP (black ice & yellow)

PEARSON, KATY J Katy J Pearson & Friends Presents Songs From The W 12″

PERRY, LEE „SCRATCH“ Skanking With The Upsetter (RSD24 EX) LP

PESCI, JOE Little Joe Sure Can Sing! LP

PETERS, MAISIE The Good Witch 12″

PIKE, DAVE The Doors Of Perception (RSD 24) LP

PIXIES Live At Red Rocks 2005 (Blood Splatter 2LP-Set) LP

POM Down The Rabbit Hole 7″

POOLE, BRIAN & TREMELOES, THE Twist & Shout / TBC V7

PREFAB SPROUT Lions in my Garden 12″

PRESLEY, ELVIS I’M Counting On Them: Otis Blackwell & Don Robertson Songbook LP

PRESLEY, ELVIS Elvis Styles LP

PRESLEY, ELVIS I’M Counting On Them: Otis Blackwell & Don Robertson Songbook CD

PRESLEY, ELVIS Elvis Styles CD

PRINCE BUSTER Back To Where It All Began – The Blue Beat Years LP

PRINCE FAR I Cry Tuff Chants On U (Gatefold 2LP+DL) (RSD24) LP+MP3

PROPAGANDA Die 1000 Augen Des Dr. Mabuse / The 1000 Eyes Of Dr. Mabuse col. LP (red)

PUBLIC ENEMY Revolverlution Tour 2003 LP

PUBLIC ENEMY Revolverlution Tour 2003 CD

PUBLIC SERVICE BROADCASTING GARGARIN 7″

PUCHO & HIS LATIN SOUL BROTHERS Yaina (180g) (RSD 24) LP

PULP Intro – The Gift Recordings col. LP (blue)

QUANTUM Down The Mountainside (Ltd. Dark Green LP) (RSD24) LP

QUEEN Cool Cat col. 7″ Single (pink)

QUEEN LATIFAH Nature Of A Sistah LP

RAMONES The 1975 Sire Demos (Demos) 12″

REED, LOU / VARIOUS ARTISTS THE POWER OF THE HEART – A TRIBUTE TO LOU REED LP

REPLACEMENTS, THE Not Ready for Prime Time: Live 12″

RESIDENTS, THE Leftovers Again!? Again!?!?! 12″-LP

REXHA, BEBE All Your Fault: Pt. 1 & 2 12″

RICHARD, CAM & BERT SOMEWHERE IN THE STARS LP

RICHMOND FONTAINE Post To Wire (20th Anniversary Edition) 12″

RICHMOND FONTAINE Winnemucca (Deluxe Edition) 12″

ROCHES Roches LP

ROLLING STONES, THE Live at Racket, NYC col. LP

ROLLING STONES, THE The Rolling Stones col. LP (black / blue swirl)

RONSTADT, LINDA The Asylum Albums (1973-1977) 12″

ROSE, CAITLIN The Stand-In (Remastered Transl. Red LP) (RSD24) LP

ROYAL FLUSH Ghetto Millionaire (RSD 24) LP

ROYAL TRUX ROYAL TRUX (REISSUE) LP

RUNDGREEN, TODD Todd 12″

SANDERS, PHAROAH Harvest Time (Radio Edit)/Love Will Find a Way 7″

SCHOOLLY D Saturday Night: The Album (RSD 24) LP

SCHRANK, STEFANIE Schlachtrufe BRD 12″

SCOTT-HERON, GIL & JACKSON, BRIAN Winter In America CD

SEX PISTOLS The Filth & The Fury col. 2LP (solid red + solid white)

SHED SEVEN Changed Giver (Colored) 12″

SIA Colour The Small One col. 2LP (white)

SINATRA, NANCY HOW DOES THAT GRAB YOU? LP

SIOUXSIE AND THE BANSHEES Nocturne 2LP

SISTER ROSETTA THARPE Live in France: The 1966 Concert In Limoges (Deluxe Limited Edition) 12″-LP

SISTERS OF MERCY, THE Body And Soul / Walk Away 12″

SIZZLA Kalonji (Black Vinyl Reissue RSD24) LP

SLEATER-KINNEY This Time / Here Today col. 7″ Single (red)

SLITS, THE In The Beginning 2LP (RSD Edition 2024) 12″

SLUM VILLAGE Detroit Deli (A Taste of Detroit) (RSD 24) LP

SOFT CELL Non-Stop Erotic Cabaret 2LP

SONIC YOUTH Hits Are For Squares 1 LP Gold Nugget

SONNY ROLLINS Freedom Weaver: The 1959 European Tour Recordings LP

SOSA, OMAR Omar Sosa’S 88 Well-Tuned Drums LP

SOUL JAZZ RECORDS PRESENTS / VARIOUS Studio One Rude Boy (Colored) 12″

SOUL JAZZ RECORDS PRESENTS / VARIOUS 300% DYNAMITE! Ska, Soul, Rocksteady, Funk & Dub in Jamaica (Colored) 12″

SOUL JAZZ RECORDS PRESENTS / VARIOUS PUNK 45: Kill The Hippies! Kill Yourself! (Colored) 12″

SOUNDTRACKS (EPIC) & HEAD (JOWE) DAGA DAGA DAGA LP

SPAX Engel & Ratten (RSD 24) LP

SPONGE Planet Girls LP

SPOONFED HYBRID SAME (RSD EDITION) LP

STAPLES, MAVIS Have A Little Faith LP

STARR, RINGO Crooked Boy EP col. LP

STATIK SELEKTAH & TERMANOLOGY 1982 (RSD 24) LP

STEEL PULSE Handsworth Revolution 2LP

STEPS Deeper Shade Of Blue – The Remixes (Picture Disc) LP

SUEDE Autofiction: Live (RSD24 EX) LP

SUMMER, DONNA Many States Of Independence (Coloured Vinyl) LP

SUN RA Inside The Light World: Sun Ra Meets The OVC 12″

SUN RA Pink Elephants On Parade LP

SUN RA At The Showcase (Live in Chicago 1977) 12″-LP

SUPER FURRY ANIMALS Fuzzy Logic (B-Sides & Besides) [RSD24 EX] LP

SUPERGRASS Kiss of Life Is 20 (RSD24 EX) LP

SYLVIAN, DAVID / NINE HORSES Snow Borne Sorrow col. 2LP (white)

T.REX Zinc Alloy (50th Anniversary Picture Disc) LP

TALKING HEADS Live at WCOZ ’77 12″

TEAM SLEEP Team Sleep 12″

TELESCOPES, THE EDITIONS LP

TELLES, SYLVIA Princess Of Bossa Nova! (Deluxe Edition) 12″

TEMPLES Sun Structures (Ltd. Eco-Mix Col. 2LP) (RSD24) LP

THE GENTLES WAVES Swansong For You (RSD24) LP

THIN LIZZY Hammersmith 15/11/1976 2LP

THIS IS THE KIT LIVE AT MINACK THEATRE (LDT. RSD YELLOW & GREEN COLOURE ^LP

THOMAS, PAT / SCHIFRIN, LALO Desafinado (Colored) 12″

TOM TOM CLUB Genius of Love 2001 Remixes (RSD Exclusive 2024) LP

TRASHCAN SINATRAS Wild Pendulum LP

TRICKY Angels With Dirty Faces col. 2LP (orange)

TURNER, FRANK Girl From The Record Shop 7″

U2 Atomic City col. 10″ Maxi (transparent red) + poster

UFO Lights Out In Tokyo – Live 2LP

UK SUBS UK Subversives 2LP (Fall Out singles collection) (RSD Edition 2024) 12″

ULTRAMAGNETIC MC’S The Ultra’S Live In Brixton LP

ULTRAVOX Steven Wilson Extended Remixes 12″

V/A Heated Garage: Toasty Treasures From Minnesota’S Kay Bank Studio LP

V/A Timeless Jazz Classics Volume 1 LP

V/A Brazil 45 Vol.5 7″

V/A Rockabilly Heroes LP

V/A Timeless Jazz Classics Compiled By Gilles Peterson Volume 1 CD

V/A In A Lovers Rock Style 12″

V/A The Bristol Roots Explosion 12″

V/A South Park The 25th Anniversary Concert col. 3LP (marbled)

V/A Black Girl LP

V/A Wicked – Defying Gravity Die Cut Picture Disc V12

V/A Ripples Presents Psychedelic Sunshine Pop from the 1960s 2LP

V/A Murder Was The Case (OST)-30th Anniversary (RSD24) LP

V/A Pale Shades of Grey (RSD 24) LP

V/A Penrose Showcase Vol. 2 (Ltd Picture Disc RSD) LP+MP3

V/A Top Shelf 1988 (RSD 24) LP

V/A Spawn – the Album 12″

V/A Blue Note re:imagined (Vol. 1) col. 2LP (splatter)

V/A Jazz Dispensary: The Freedom Sound! The People Arise col. LP

V/A Even More Dazed And Confused (Music From The Motion Picture) 12″

V/A Lost in Transaltion (OST) 12″

V/A Psyché France, Vol. 9 12″

VARIOUS / DEVILDUCK RECORDS PRESENTS 20 Years Of DevilDuck – Tired Like Dirt! 12″

VARIOUS ARTISTS Italo Boot Mix Vol. 1 farbige MAXI 12“

VERLAINES Way Out Where LP

VERVE, THE No Come Down (Bsides & Outtakes) LP

WAILERS Best Of The Wailers LP

WALDRON, MAL & LACY, STEVE Mal Waldron & Steve Lacy. The Mighty Warriors -Live In Antwerp 12″-LP

WALKER, SCOTT Tilt 2LP

WANDA Fuck You Tube col. 7″ Single (signiert)

WARDRUNA Skald LP

WARE, JESSIE Tough Love col. 2LP (solid white)

WAYNE, LIL Sorry 4 The Wait TBD

WEAVER, JANE QUANTIFY/DEEP PERELLE 7″

WEEKND, THE Live at SoFi Stadium 3LP

WELLER, PAUL Single TBC col. 7″ Single

WHO, THE The Story Of The Who col. 2LP (pink + green)

WILCO The Whole Love (Expanded) 12″

WILLI WARMA Stahlstadtkinder 12″

WILSON, STEVEN Harmonic Divergence 1LP

WINK, JOSH Higher State Of Consciousness (RSD24 EX) 12″

WINSTON REEDY Red Rose 12″

Wylie, Pete & The Mighty Wah! Heart As Big As Liverpool 7″

YARDBIRDS 5 Live Yardbirds LP

YELLOWMAN Zunguzenguguzeng (Yellow LP RSD 2024) LP

YES Yale Bowl ’71 12″

YOAKAM, DWIGHT The Beginning And Then Some: The Album Of The 80’s CD

YOAKAM, DWIGHT The Beginning And Then Some: The Album Of The 80’s 12″

YOUNG FATHERS DEAD (Ltd 10th Anniversary Edition RSD) LP

YOUNG THUG JEFFERY 12″

YUSUF / CAT STEVENS Numbers (RSD24 EX) LP

YUSUF / CAT STEVENS Izitso (RSD24 EX) LP

ZAPPA, FRANK Zappa For President 2 LP Gatefold red & blue splatter on white vinyl

Zur kompletten Liste der in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlichen Titel geht es auch hier.