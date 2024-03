Das unerwartete Comeback der Talking Heads beschränkte sich zwar bisher nur auf die Wiederveröffentlichung ihres eindrucksvollen Konzertfilms „Stop Making Sense“ und einer von guter Laune umrissener Promo-Tour. Aber die Band rief sich damit nach Jahren des Schweigens wieder in Erinnerung.

Auch deswegen erscheint nun mit „Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense“ eine Cover-Compilation, bei der zahlreiche Musiker und Bands die Songs der Tracklist von „Stop Making Sense“ neu eingespielt haben. Darunter sind auch Paramore, die den „Speaking In Tongues“-Hit „Burning Down The House“ interpretierten.

Das gefiel David Byrne anscheinend so gut, dass er sich revanchieren musste. Der Sänger der Talking Heads nahm seinerseits den Paramore-Song „Hard Times“ in eigener Version auf.

„Hard Times“/“Burning Down The House“

Beide Songs erscheinen nun überraschend am Record Store Day (20. April) auf einer gemeinsamen Vinyl-Single. Auf der A-Seite befindet sich Byrnes Cover von „Hard Times“, auf Seite B dann Paramores Variante von „Burning Down The House“.

In einem Tweet, der die Veröffentlichung ankündigte, sagte Byrne: „[Paramore] erzählten mir, dass ihr Song ‚Hard Times‘ von Talking Heads inspiriert wurde, also habe ich ihn einstudiert und meine Version ihres großartigen Songs mit einem Bläsersatz aufgenommen. Das hat Spaß gemacht!“

Auch Paramore-Sängerin Hayley Williams zeigte sich entzückt über Byrnes Cover von „Hard Times“. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass es verdammt verrückt ist. Es ist unglaublich. Es fühlt sich unwirklich an“, ließ sie verlauten. Während die Talking Heads beim RSD ihre WCOZ-Radio-Performance von 1977 herausbringen, gibt es von Paramore eine Neupressung ihres Remix-Albums „Re: This is Why“ zu kaufen.