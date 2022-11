Red Hot Chili Peppers covern Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“

Während ihrer Show im Silverlake Conservatory of Music in Los Angeles haben die Red Hot Chilli Peppers am Samstag (29. Oktober) Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ gespielt.

Die Aufstellung der Band war dabei untypisch: John Frusciante übernahm im Chorus den Gesang, Frontmann Anthony Kiedis schaltete sich lediglich in den Strophen zu.

In der Vergangenheit hatte Frusciante den Nirvana-Klassiker bereits solo, aber nie mit Band gecovert.

Während ihres Konzerts in Los Angeles präsentierte Frusciante außerdem seine Version des Tracks „I Remember You“ (1977) der Ramones.

Die Red Hot Chili Peppers haben dieses Jahr mit den Alben „Unlimited Love“ und „Return of the Dream Canteen“ gleich zwei Alben mit ihrem Ex- und Wieder-Gitarristen John Frusciante veröffentlicht. Anfang 2023 wird die Band durch Amerika, Neuseeland, Australien, Singapur und Mexiko touren.