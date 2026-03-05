Red Hot Chili Peppers: Die 10 besten Musikvideos

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Jeder Song der Red Hot Chili Peppers ist voller unvergleichlicher Funk-Energie, und die Videos der Band entsprechen oft der Intensität und Eigenwilligkeit ihrer Persönlichkeiten und Liveshows. Vom silbernen Anmalen ihrer Körper und Tanzen in der Wüste bis hin zur Entführung durch Taxifahrer hatte die Band nie Angst, Grenzen zu überschreiten und visuell etwas völlig Neues zu wagen.

„Can’t Stop“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Red Hot Chili Peppers sind am besten, wenn ihre Albernheit betont wird, und der abstrakte, zeitgenössisch-künstlerische Clip zu „Can’t Stop“ erwies sich als perfektes Vehikel, damit die Band das ausdrücken konnte.

Unter der Regie von Mark Romanek wurde der Clip von Erwin Wurms „One-Minute Sculptures“ inspiriert. Jedes Bandmitglied ist dabei zu sehen, wie es verschiedene Gegenstände nutzt, um zu posieren oder willkürliche, unzusammenhängende Szenarien zu erschaffen, während sie die Single aus dem Jahr 2003 vom Album „By the Way“ performen.

„Give It Away“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Give It Away“ bescherte der Band nicht nur ihre erste Nummer-eins-Single, sondern unterstrich im Video auch ihre psychedelische, unkonventionelle Perspektive. Gedreht in Schwarzweiß vom französischen Modefotografen Stéphane Sednaoui, trug die Band silberne Körperbemalung und ausgefallene Glam-Outfits, während sie in der Wüste zu dem funky Rap-Rock-Hit tanzte und performte.

„Californication“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Veröffentlicht im Jahr 2000, nimmt das Video zu „Californication“ das Quartett mit auf ein surreales, videospielartiges Abenteuer durch die Landschaften und Stereotype Kaliforniens.

Veröffentlicht im Jahr 2000, nimmt das Video zu „Californication“ das Quartett mit auf ein surreales, videospielartiges Abenteuer durch die Landschaften und Stereotype Kaliforniens. Jedes Bandmitglied ist separat zu sehen, wie es als 3D-Videospielcharakter durch sein jeweiliges Szenario rennt. Die echte, live spielende Band ist in einem Bild-im-Bild-Rahmen zu sehen, bis die beiden Welten aufeinandertreffen.

„Dani California“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In ihrem Video von 2006 durchqueren die Chili Peppers die Geschichte des Rock. Die Band verkleidete sich im Clip als Elvis Presley, Glenn Danzig und Kurt Cobain. Am Ende kehren sie zu sich selbst zurück, während das Video noch einmal ihre einprägsamen Outfits zeigt.

„Soul to Squeeze“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Soul to Squeeze“ begann als B-Seite von „Blood Sugar Sex Magik“, schaffte es aber schließlich auf den Soundtrack von „Coneheads“.

„Soul to Squeeze“ begann als B-Seite von „Blood Sugar Sex Magik“, schaffte es aber schließlich auf den Soundtrack von „Coneheads“. Der Clip spielt in einem Wanderzirkus, in dem die Bandmitglieder verschiedene „Freaks“ darstellen, und enthält mehrere Anspielungen auf den Film, darunter einen Cameo-Auftritt von Chris Farley.

„Scar Tissue“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In erneuter Zusammenarbeit mit Stéphane Sednaoui, der bereits „Give It Away“ inszeniert hatte, reflektierten RHCP die Rückkehr von Gitarrist John Frusciante zur Band. Der Gitarrist fährt ein Auto mit der Band, die alle schwer gezeichnet und blutüberströmt sind. Sie fahren durch die Wüste mit einigen Stopps, darunter einer, bei dem Frusciante sein Gitarrensolo auf einem beschädigten Instrument spielt.

„Under the Bridge“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gus Van Sant arbeitete mit RHCP zusammen, um eine träumerische, schillernde Vision ihrer Ballade „Under the Bridge“ zu inszenieren. Nachdem er mit Flea an seinem Film „My Own Private Idaho“ gearbeitet hatte, tat sich Gus Van Sant mit RHCP zusammen, um eine träumerische, schillernde Vision ihrer Ballade „Under the Bridge“ zu inszenieren.

Die Band ist in den Straßen von Los Angeles zu sehen und performt unter violettem, blauem und grünem Licht sowie in Meeren aus Licht, was das emotionale Gewicht eines Songs über Einsamkeit und Abhängigkeit perfekt vermittelt.

„Otherside“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inspiriert von deutscher expressionistischer Kunst, untermalt „Otherside“ eine gotische, kubistische Welt. Ein junger Mann bewegt sich durch eine dunkle, albtraumhafte Traumsequenz, die die Kämpfe von Menschen widerspiegelt, die einst unter Abhängigkeit litten, während der Song dieses Thema erkundet.

„By the Way“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Video wird Sänger Anthony Kiedis von einem Taxifahrer entführt, der ein großer Fan der Band ist und „By the Way“ auf seinem Autoradio spielt, um den Frontmann zu beeindrucken.

In einem der handlungsorientierteren Videos der Band wird Sänger Anthony Kiedis von einem Taxifahrer entführt, der ein großer Fan der Band ist und „By the Way“ auf seinem Autoradio spielt, um den Frontmann zu beeindrucken. Während der Song voranschreitet, fährt er immer waghalsiger und führt mehrere Stunts aus, um weiterhin Kiedis’ Aufmerksamkeit zu bekommen, während der Sänger hektisch Flea und John Frusciante schreibt, damit sie ihn retten.

Sobald seine Bandkollegen erkennen, dass Kiedis die Wahrheit sagt, rasen sie in Fleas Auto los, um ihn zu retten, und haben Erfolg, bevor Schlagzeuger Chad Smith kurz darauf dasselbe Taxi anhält.

„Fight Like a Brave“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Fight Like a Brave“ ist ein triumphaler, motivierender Song über Anthony Kiedis’ Überwindung seiner Abhängigkeit, zugleich aber auch das letzte Musikvideo, in dem Gründungsmitglied Hillel Slovak mitwirkte, da Slovak ein Jahr später an einer Heroinüberdosis starb. Im Clip wirkt die Band in ihrer jugendlichen, fröhlichen Art wie die Lost Boys, während sie in verschiedene absurde Szenarien versetzt wird.