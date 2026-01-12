Red Hot Chili Peppers: Die 40 besten Songs im Ranking

„Ich wollte nicht dieselbe alte Geschichte erzählen, die wir seit 50 Jahren in der Rockmusik hören“, reflektierte Anthony Kiedis. „Hoffentlich haben wir etwas gesagt, was noch nie zuvor gesagt wurde, oder es zumindest auf eine Weise gesagt, wie es noch nie zuvor gesagt wurde.“

Er sprach über „ Unlimited Love “, das zwölfte Album der Red Hot Chili Peppers. Aber er hätte genauso gut die gesamte lange Karriere der Band beschreiben können, die fast 40 Jahre zurückreicht. Eine Band, die ihr Debütalbum im selben Jahr veröffentlichte wie Run-D.M.C. und The Smiths, wurde zum ultimativen Überlebenden des Alternative Rock, indem sie wie niemand sonst klang. Sich alles selbst ausdachte. Und ihrer Achterbahnfahrt der Liebe folgte, wohin auch immer sie sie führte.

Das Kern-Duo aus dem schamlosen Wortakrobaten Kiedis und dem glückseligen Bassisten Flea – zusammen mit dem anerkannten Gitarrengott John Frusciante, dem zuverlässigen Schlagzeuger Chad Smith, dem häufigen Produzenten Rick Rubin und all den anderen Rhythmus-Doktoranden mit kürzerer Amtszeit an der RHCP-Universität – haben die kalifornische Essenz der Chilis durch unzählige Neuerfindungen und Funk-Rap-Breakdowns bewahrt. Sie haben durchgehalten, weil keine andere Band es gewagt hätte, so lange so lächerlich und so großartig zu sein.

Hier sind ihre 40 besten Songs.

40. „Black Summer” (2022)

Es dauerte 16 Jahre, bis die Band ihren ersten neuen Song mit Frusciante veröffentlichte. Aber „Black Summer” aus dem Album „Unlimited Love” war das Warten absolut wert. Der eigenwillige Gitarrist brachte die Songstruktur mit, als er zu den Chili Peppers zurückkehrte. Kiedis, Flea und Smith sprangen sofort darauf an.

Das Ergebnis ist der vitalste – und am meisten nach RHCP klingende – Song der Gruppe seit Jahren. Angetrieben von Fleas schlängelnder Basslinie und Frusciantes melodischen, aber eindringlichen Akkorden. „Ich saß da mit meiner Gitarre und dachte, dass ich schon so lange keine Rockmusik mehr geschrieben hatte”, erzählte er NME. „Konnte ich das noch?” Ähm, ja. —Joseph Hudak

39. „This Velvet Glove” (1999)

Wenn die Rhythmusgruppe im Refrain einsetzt, ist das eine Atempause von der klagenden Melancholie der Strophen. Aber die wahrhaftigste Form dieses Tracks aus Californication ruft das Bild von Kiedis und Frusciante hervor, die unplugged auf Hockern sitzen und sich gegenüberstehen, als wollten sie sich versöhnen.

In einer seiner bewegendsten Gesangsdarbietungen würdigt Kiedis seinen Bandkollegen („ John sagt, man solle über der Hölle leben”) über einer verspielten Rhythmusgitarre. Und meditiert über den Schaden, den die Sucht angerichtet hat. —Charles Aaron

38. „Dark Necessities” (2016)

Auf ihre eigene Art und Weise waren die Chili Peppers nie Fremde in dunklen Nächten der Seele. Und die erste Single aus dem Album „The Getaway” von 2016 schwelgt darin: „Du kennst meine Gedanken nicht/Dunkle Notwendigkeiten sind Teil meines Wesens“, singt Kiedis.

Die düstere Klangfarbe des Songs, untermalt von einem grollenden Klavier, spiegelt die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Produzenten Brian Burton, alias Danger Mouse, wider. Kiedis erhielt von Burton und der Band eine Instrumental-Demo des Songs und lieferte den Text, der, wie er sagte, davon handelt „wie viel Kreativität, Wachstum und Licht aus den schwierigen Kämpfen in unseren Köpfen entsteht, die niemand sonst sehen kann“. —David Browne

37. „Fight Like a Brave“ (1987)

„Fight Like a Brave“ ist eine funkige Freiheitserklärung und Kiedis‘ Aufruf an alle, die mit einer Sucht zu kämpfen haben. „Versteh es endlich und schüttle es ab“, rappt er. „Oder schüttle es aus deinem Arm, denn es ist Zeit für einen Neuanfang.“ Der Refrain ist kraftvoll und rhythmisch. Und macht den Song zur perfekten Hymne für diese Phase der Band. „Die Chili Peppers waren damals eine andere Band“, erinnert sich Schlagzeuger Jack Irons.

„Wir hatten diese wilde Energie. Wir haben uns zu 100 Prozent in jeden Song reingehängt. Es ging nicht unbedingt darum, dynamisch zu spielen oder einen Song zu spielen. Wir waren wie eine vierköpfige Rhythmusmaschine, die einfach nur richtig rocken und ihr Ding machen wollte.“ —Kory Grow

36. „Slow Cheetah“ (2006)

Ein akribisches Tableau. Über leisen Akustik-Fingerpicking singt Kiedis eine weitere Geschichte über die Erlösung von Drogen, dann kündigen schroffe Akustik-Akkorde den galoppierenden Country-Rock-Refrain an (mit Frusciante im leuchtenden Hintergrundgesang).

Es gibt eine hoch aufragende, sich biegende Tränen-Note, einen kurzen, butterweichen Blues-Rock-Ausbruch und schließlich die zarten Rückwärts-Gitarrenläufe im Outro. Nachdem er das Instrumental gehört hatte, hatte Kiedis bald eine Vorstellung vom Thema des Songs: „Es geht um dieses schöne Gefühl, wenn das Leben in Zeitlupe verläuft und all das Chaos und die Ablenkungen für einen Moment verschwinden und man die Dinge ganz klar sehen kann.“ Frusciante wusste es bereits. —C.A.

35. „Behind the Sun“ (1987)

Slovak spielte in „Behind the Sun“ Sitar und verlieh dem Song damit einen psychedelischen Touch, der gut zu dem der Band innewohnenden Funk passte, ähnlich wie in Princes Album Around the World in a Day, das ein paar Jahre zuvor erschienen war.

Aber während Prince über Himbeer-Baskenmützen und sein „Pop-Leben“ sang, widmete sich Kiedis einer wahrhaft trippigen Psychedelia. Er sang über sprechende Delfine, die hinter der Sonne leben. Als der Song 1992, auf dem Höhepunkt der „Blood Sugar“-Manie, als Single veröffentlicht wurde, war er der einzige Titel aus der Slovak-Ära, der es in die Charts schaffte. Und Platz sieben der „Billboard“-Alternative-Charts erreichte. —K.G.

34. „Purple Stain“ (1999)

Obwohl Kiedis Frusciante im ersten Vers seines wortreichen Popkultur-Raps (einschließlich einer seiner ekligsten Zweideutigkeiten) erneut erwähnt, dreht sich hier alles um Fleas gummiartigen, hallenden Bass. Der abprallt, promeniert, ausweicht, twerkt und in einen glückseligen Rausch flattert. Der Hauptteil, eine Reminiszenz an den Funk-Rock, weicht schließlich dem delirierenden Outro-Jam, in dem Smith sein gesamtes Schlagzeug in Vergessenheit geraten lässt und Frusciante unbeschwert vor sich hin jammt. —C.A.

33. „Sikamikanico“ (1992)

Mit dreieinhalb Minuten purem Thrash-Funk war „Sikamikanico“ wahrscheinlich zu heiß für Blood Sugar Sex Magik, sodass die Band ihn zunächst als B-Seite zu „Under the Bridge“ und später als ihren Beitrag zum Soundtrack von Wayne’s World veröffentlichte.

Als eigenständiger Track tobt er jedoch wie kaum ein anderer Song der Chili Peppers, während Frusciante seine kratzige Gitarre gegen Smiths funkige Drums spielt und schließlich im Refrain in einen frischen Punk-Rhythmus übergeht, der so mitreißend ist wie alles, was Suicidal Tendencies oder Dead Kennedys jemals geschrieben haben. Dank Kiedis‘ gemurmelten Rap über funky Mönche und seltsamen Schwanzwitzen wird er zu einem der hardcore-lastigsten Songs der Chili Peppers. —K.G.

