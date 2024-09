Reeperbahn Festival: Die Highlights im Überblick

Vom 18. bis zum 21. September findet mit dem Reeperbahn Festival wieder das größte Clubfestival Europas statt. In Zahlen: Über 200 Konzerte und 830 Events gehen ab Mittwoch in Hamburg an den Start. Rund 50.000 Gäst:innen werden vor Ort erwartet. Das Motto lautet in diesem Jahr „Time Capsule“, womit sich ein popkultureller Rundumblick erlaubt werden soll. Lest hier mehr zu den Eckdaten der Traditionsveranstaltung.

Der Secret Headliner ist nicht mehr ganz so geheim

In jedem Jahr gibt es einen Secret Act, der am Spielbudenplatz auftreten wird. Dieses Mal gibt es jetzt schon die Info: Ski Aggu wird am 19. September um 0.10 Uhr im Docks live spielen.

Weitere Highlights

Ein besonderes Hörerlebnis liefern auch immer die Shows in der Elbphilharmonie. Dieses Mal werden im Rahmen des Festivals auf der Reeperbahn unter anderem Trentemøller und Alli Neumann die dortige Stage betreten. Doch Obacht: Die Sitzplätze in der Elbphilharmonie sind rar.

Auf der Bühne werden weiterhin Live-Acts wie Noga Erez, Kate Nash, Dilla, Efterklang, Mighty Oaks und The Lemon Twigs zu erleben sein. Hier geht’s zur gesamten Festival-Übersicht.

Beim Anchor-Award, der ebenfalls während des Festivals verliehen wird, sollen auch 2024 wieder aufstrebende Talente geehrt werden. Beth McCarthy, Enji, Kässy, Milan Ring, Moonchild Sannelly und strongboi sind dieses Mal nominiert. In der Jury: Emily Kokal (Warpaint), Julia Stone, Tayla Parx und Tim Bendzko.

Info-Ort

Um sich einen besseren Überblick zur Lage zu verschaffen, lohnt es sich immer zum Heiligengeistfeld zu gehen. Denn da gibt es die sogenannte Festival Village, die neben Essen und Trinken auch Infos rund um Acts, Orte und Spielpläne liefert – zumindest bis 22 Uhr täglich.

Tickets

Es gibt Tageskarten, die bei 59 Euro los- und bis 85 Euro hochgehen. Wer mehrere Tage dabei sein will, kann sich ein Zwei-Tage-Ticket für 119, Drei-Tage-Ticket für 139 Euro und Vier-Tage-Ticket für 159 Euro shoppen.

Dennoch wichtig zu beachten: Die einzelnen Shows sind sehr begehrt – frühes Anstehen für den Lieblingsact lohnt sich.