Mighty Oaks: Erstes Konzert mit neuem Album im Stream

Der legendäre Komponist, Texter und Hit-Lieferant Jim Steinman ist gestorben.

Jim Steinman ist tot. Der Komponist und Texter, der für viele Größen der Pop- und Rockgeschichte Hits schrieb, ist am Montag (19. April 2021) im Alter von 73 Jahren verstorben. Der Tod wurde vom Büro des Chief Medical Examiners in Connecticut gegenüber der US-Ausgabe des ROLLING STONE bestätigt. Die Todesursache ist aber nicht bekannt. Hits für Meat Loaf, Bonnie Tyler und viele mehr Steinman arbeitete im Laufe seiner Karriere als Songschreiber für etliche bekannte Musiker. Zu seinen bekannten Stücken gehören „I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)“ von Meat Loaf und das Bonnie-Tyler-Stück „Total Ecplise Of…