Review: „Marvel Legends Series Spider-Boy“ und „Spider-Man Unlimited“

Bailey Bartholomew Briggs alias Spider-Boy ist eine recht junge Comic-Figur. Erschaffen wurde der Superjunge von Autor Dan Slott und dem Künstler Humberto Ramos. Sein Debüt feierte er in „Spider-Man, Band 4, Nr. 7“ (April 2023). Also eine recht junge Figur, man muss das „Webless Wonder“ also gar nicht kennen.

Wie der Name schon verrät, hat der Spider-Boy seine spinnenartigen Fähigkeiten bereits seit dem Kindesalter. Spider-Boy ist natürlich ein Verbündeter des Superhelden Peter Parker aka Spider-Man. Das Bübchen läuft sogar in Sneakern herum.

Was uns zum erwachsenen Spidey bringt. In der „Spider-Man Unlimited“-TV-Serie von 1999 landet Peter Parker auf einem Parallelplaneten namens „Counter-Earth“. Der wird von menschenähnlichen Tierwesen (den „Bestials“) beherrscht. in diesem Science-Fiction-Setting kämpft er gegen den Schurken namens High Evolutionary und eine alternative Version von Venom und Carnage. Spider-Man schützt sich durch ein neue Art von Anzug, erschaffen mit Nanotechnologie.

Hasbro Pulse hat nun in seiner „Marvel Legends Series“ den „Spider Boy“ und den „Spider-Man Unlimited“ herausgebracht.

Test: „Marvel Legends Series“: Spider-Boy

Spider-Boy ist 15 Zentimeter groß und hat 20 Bewegungspunkte. Drei Accessoires: austauschbarer Kopf, ein Paar Hände, Backpack. Die Netzschuss-Hände irritieren womöglich, da der kleine Spidey eigentlich keine Netze verschießen kann.

Er hat also einen Ersatzkopf – nur leider keinen Bailey-Bartholomew-Briggs-Kopf, also normalen Kopf. Beide erhältlichen Köpfe sind Spider-Man-Köpfe.

Die sechs „Spinnenaugen“ sind gut auf der blauen Maske appliziert und in Goldfarbe. Spider-Boy kann seinen Kopf sehr weit nach oben wie nach unten strecken. Nettes Add-on: Er kann Fangzähne zeigen (plus 4 Augen mehr).

Test: „Marvel Legends Series“: Spider-Man Unlimited

Vier austauschbare Hände als Accessoires (Faust und Netz-Schuss-Hände). Keine Plastiknetze dabei.

Aber: Über das Farbdesign wurde schon viel gemeckert. Ist das Blau bei diesem Spider-Man zu hell? Sollte er nicht in Schwarz gehalten sein, mit rotem Muster? Möglich. Ist aber kein No-Go-Kriterium für diese Figur. Die applizierten roten Spinnenärmel sind recht schickt. Die 20 Bewegungspunkte funktionieren, die Figur beweist Standfestigkeit.

Das Cape allerdings ist aus Plastik statt Stoff und dementsprechend etwas zu steif.