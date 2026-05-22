Trump feiert das Ende von Colberts „Late Show“: „Gott sei Dank ist er endlich weg!“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Donald Trump hat am Donnerstag erwartungsgemäß das Ende der „Late Show“ bejubelt – ganz im Sinne seiner jahrelangen Kampagne, Late-Night-Shows abzusetzen, die seine Regierung kritisieren.

„Colbert ist bei CBS endlich fertig. Erstaunlich, dass er so lange durchgehalten hat!“, schrieb Trump auf Truth Social, etwa eine Stunde nachdem Stephen Colberts letzte Sendung an der Ostküste ausgestrahlt worden war. „Kein Talent, keine Quoten, kein Leben. Er war wie ein Toter. Man könnte irgendjemanden von der Straße holen, und der wäre besser als dieser komplette Vollidiot. Gott sei Dank ist er endlich weg!“

Weißes-Haus-Sprecher David Ingle hatte sich bereits früher am Tag geäußert: „Stephen Colbert ist ein erbärmliches Totalversagen ohne Talent und mit katastrophalen Quoten – genau deshalb hat CBS seine Show abgesetzt und ihn aus dem Programm geworfen.“

Fusion als eigentlicher Grund

CBS hat die Absetzung der „Late Show“ stets mit Kosten und Einschaltquoten begründet – doch es wurde schon länger berichtet, dass die eigentliche Ursache die milliardenschwere Fusion von Skydance mit CBS-Paramount war, die einer Genehmigung durch die Regierung bedurfte. Das bevorstehende Ende der „Late Show“ wurde im Juli 2025 bekanntgegeben, die Fusion schloss sich im August desselben Jahres ab.

Bruce Springsteen deutete das in dieser Woche bei seinem Auftritt in der „Late Show“ offen an und sagte ins Publikum: „Ich bin heute Abend hier, um Stephen zu unterstützen, denn du bist der erste Typ in Amerika, der seine Show verloren hat, weil wir einen Präsidenten haben, der keinen Spaß versteht, und weil Larry und David Ellison von Skydance meinen, sie müssten ihm in den Hintern kriechen, um zu bekommen, was sie wollen.“

Nachdem Colbert nun vom Bildschirm verschwunden ist, wird Trump seinen Druck auf „Jimmy Kimmel Live“ wohl noch verstärken, um die Show aus dem Fernsehen zu drängen. „Wann feuert das ABC Fake News Network den hoffnungslos unlustigen Jimmy Kimmel?“, schrieb Trump am 30. April auf Truth Social. Kimmel „führe eine der am schlechtesten bewerteten Sendungen im Fernsehen inkompetent an“, behauptete der Präsident weiter und drohte: „Die Leute sind wütend. Es sollte besser bald passieren!!!“